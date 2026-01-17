台美關稅搞定15%「喪事喜辦」? 郭正亮揭2未爆彈：台積電最新技術都送出去了

​台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成談判協議「台灣對等關稅調降為15%且不疊加」，不少綠營人士都發文慶賀，立委吳思瑤更表示，這次關稅談判，台灣與美國強強聯手。對此，前立委郭正亮在節目《中天辣晚報》揭「賣台真相」，直言民進黨把台積電最新的技術2奈米，都拿去美國投資，台灣未來怎麼辦？

台美關稅談判底定，行政院指出，台美雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

針對台美關稅談判結果，吳思瑤在立法院接受媒體聯訪說，這次關稅談判無庸置疑是大成功。從今天台股的表現來看，對比藍白為反對而反對、為批評而批評，難道肯定、恭喜自己的國家有這麼困難。

對此，郭正亮表示，為什麼要去對比日本、韓國？他覺得，有兩個部分非常明顯。第一，台灣的GDP是8000億美元，結果承諾投資美國是5000億美元，占62％的GDP。韓國的GDP是1.7兆美元，將近台灣的2倍，韓國的投資額只有3500億；日本則是5500億美元，GDP是4兆，為什麼台灣要承諾那麼大的投資金額？

郭正亮點出，況且投審會明明就規定要N+1，怎麼可以把台積電最新的技術2奈米去美國投資，還有先進封裝CoWoS，都去美國投資。這是把最好的技術拿去美國，所以行政院副院長鄭麗君他們都在胡說八道，這種還能說是強強聯手？把最好的技術拿去美國，美國怎麼會需要台灣呢？現在是全球的占比還不夠高，台積電在先進製程大概占70%、80%，但若美國慢慢堆積到30%，美國還有很多東西可以玩，比如可以要求美國的訂單優先在美國採購，那台灣怎麼辦？

