台美關稅政府信保2500億美元 行政院澄清「非送美5千億」：協助融資非撒錢

台美關稅談判落幕，雙方達成4項談判目標，包括對等關稅15%且不疊加等，同時也透過「台灣模式」，帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元，被質疑台灣要在美國投資5千億美元。對此，行政院發言人李慧芝昨（1/16）晚在臉書發文，解釋信保是協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構的融資，而非政府拿出2500億美元撒錢。

李慧芝在臉書說明，外界好奇台灣投資美國到底是多少錢，事實上民間企業直接自主投資2500億美元，政府是提供信保支持，額度2500億美元幫助民間融資，「一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加，就像一個蘋果加一個鳳梨不會等於兩個鳳梨。」

李慧芝解釋，所謂信保支持，就是當企業規劃要投資時，協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款，這是政府一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，包括鼓勵台商與僑商拓展國際市場，強化產業鏈等等，都有信保的協助。

李慧芝說，這次與美國簽署的MOU，也是同樣的方案，協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而不是政府拿出2500億撒錢。

最後，李慧芝表示，如果遇到有人說「台灣要在美國投資5千億美元」，就可以舉例：太太向銀行貸款1000萬，先生當這1000萬的擔保人，所以夫妻共欠銀行2000萬，「是這樣嗎？不是吧。」

