台美關稅敲定後 傳綠營內部勸進鄭麗君選台北市

台美關稅協議敲定後，負責談判的行政院副院長鄭麗君被認為表現亮眼，民進黨內代表參選台北市長、對戰現任市長蔣萬安的呼聲再度升溫。黨內人士表示，一切端看鄭麗君的意願，只要鄭願意為黨承擔，各派系都能接受。

行政院副院長鄭麗君。（圖／資料照）

蔣萬安17日出席台北市政府執政團隊「台北隊」策勵營活動時回應，距離選舉還有很長一段時間，他會持續專注市政。蔣萬安說，過去3年團隊在市政推動累積不少成果，曾面對各式挑戰與危機，但已從中汲取經驗，未來會持續推動台北市各項建設，讓台北不斷進步，照顧好每位市民朋友。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前向蔣萬安喊話，「綠營潛在對手行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都是強敵」。據了解，民進黨台北市長人選在選對會被討論的名單中，兩人確實都榜上有名。民進黨祕書長徐國勇日前提到，代表黨內「台北市不缺人選」，現正綜合考量「什麼時機、誰最適當」，在農曆年前提名「是可能的」，顯示民進黨只是在等這張牌何時可以打出。

根據《中國時報》報導，有民進黨的黨內人士指出，民進黨這次要派出來的人選，要與蔣萬安資歷能比拚，鄭麗君資歷、能力、人設絕對沒問題，一直都是黨內「首選」。重點是鄭麗君是個「政策控」，對於打選戰一直興致不高，若願意為黨承擔，當然非常好，各派系都會支持，只是要勸進鄭麗君，難度頗高。

派系人士說，大家都認為鄭麗君是未來閣揆人選，不過民進黨一向很看重「戰功」，副總統蕭美琴就曾為黨到艱困縣市花蓮參選，鄭麗君目前缺的就是這個資歷。派系人士表示，鄭麗君未來的政治之途除了接閣揆，另一個就是選舉，但現在內閣若出現大搬風，總預算誰負責、要不要退回重編，所以就算鄭要接閣揆可能還沒那麼早，投入選戰就是很好的選項。

白營在台北市欠缺母雞拉抬選情，民眾黨松山信義區擬參選人許甫昨表示，以往黨慶等活動邀請蔣萬安，蔣都給予正面肯定跟回覆，未來不管是蔣萬安，還是黃國昌、柯文哲，能夠幫候選人加分、爭取關注，都是好事。

近期傳出前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳佩琪昨說，不曉得消息從哪裡來，她沒有這個計畫，強調連選公職的意願都沒有，更何況選台北市這個困難和複雜的選區，柯文哲及現任黨主席黃國昌都沒和她談過此事。

