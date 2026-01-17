台美關稅敲定 台驊：帶動台廠赴美物流需求

（中央社記者江明晏台北17日電）台驊國際控股總經理顏益財表示，2026年市況呈現「供給過剩、需求分化」，至於台美關稅拍板後，半導體232條款相關供應鏈受惠最為明顯，美方要求台廠赴美設廠，帶動廠務設備、組裝與物流需求，海運、空運與聯運均有機會受惠。

台驊國際控股今天舉辦年度尾牙活動，顏益財表示，2026年市況呈現「供給過剩、需求分化」，看到印度市場商機再起，東南亞因大量製造業移轉，北越電子業、星馬半導體等產業發展熱絡，將帶動空運需求。

針對台美關稅議題，顏益財指出，關稅政策拍板後，半導體232條款相關供應鏈受惠最為明顯，而美方要求台廠赴美設廠，將帶動廠務設備、組裝與物流需求，海運、空運與聯運均能受惠。

顏益財強調，供應鏈要完全移轉並不容易，仍有相當多貨物流向會經由台灣轉運，形成新的業務機會，目前已有部分設備與組裝需求開始啟動，最快可在第1季逐步貢獻營運。

回顧2025年，顏益財表示，全球物流產業受地緣政治變化、國際貿易政策調整，以及供應鏈重組等因素影響，市場供需結構與貨物流向呈現高度區域化與分散化。在此情勢下，台驊控股優化營運結構、深化區域布局，推動新事業延伸與服務升級，打造具彈性全球物流整合平台。

台驊表示，2025年合併營收新台幣207.93億元，反映整體物流市場供需與價格調整，並未因單一產業或個別客戶出貨變動而產生重大影響，空運業務全年維持相對穩定，持續成為集團營收的重要支撐；海運、中歐鐵路及內貿物流等業務，則受全球運能供給與市場價格變化影響，呈結構性修正。

台驊指出，去年上半年，集團完成新加坡與印尼子公司設立，並同步將日本子公司THI Japan Co., Ltd.持股，由51%提升至90%，強化日本市場營運掌控度；下半年則完成與韓國SKYMASTER EXPRESS INC.股權收購簽約取得100%股權，補強韓國市場據點，並與既有日本子公司形成「日韓雙核心」結構。

台驊表示，盼透過日本、韓國與東協國家的串聯，以台灣為核心整合中國、美國及亞太主要營運據點。（編輯：林克倫）1150117