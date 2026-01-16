台美關稅敲定！商總肯定談判團隊：應設專責窗口助推投資綠色通道

​台美關稅談判確定稅率後，後續僅剩簽署相關文件，全國商業總會（商總）理事長許舒博今（16）日表示，肯定政府談判團隊，但未來變化仍多，建議政府可設置專責部門，形成單一窗口與美方對接，以協助有意赴美投資業者，尤其是中小型企業，可以有「綠色通道」得以順利布局。

商總指出，在複雜多變之政經情勢下，與美方達成「對等關稅15%」且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」。此談判成果與日本、韓國、歐盟等在同一軌道上，讓我國企業取得公平競爭的機會，可預期對於尤其水五金、工具機等傳統產業，以及高爾夫球、自行車、重電等攸關民生之產業復甦有正面幫助。

針對5,000億美元投資協議，雖然目前沒有時間表，但仍有時間壓力，既然美方承諾協助我商取得土地、水電及稅務、簽證等資源，全國商總許舒博理事長建議政府可設置專責部門，形成單一窗口與美方對接，以協助有意赴美投資業者，尤其是中小型企業，可以有「綠色通道」得以順利布局。

金融支持方面，許舒博認為，過去台灣在美國的金融布局較為有限，主要仍是集中在中國大陸與東南亞市場，因此金融產業在台美協議的框架下，必須思考如何擴大金融業於美國的布局，隨著產業擴大赴美投資，台灣的金融機構仍然扮演與台商密切往來之關鍵角色，許舒博理事長呼籲金管單位能朝此方向積極協助推動。

