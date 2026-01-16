台美關稅敲定 美商務部長PO照肯定保障美國的經濟和國家安全
〔記者蘇永耀／台北報導〕台美關稅談判底定，美國商務部今宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。美國商務部長盧特尼克也在社群媒體X發文與貼照肯定台美關係的重要推進。他說，這項協議是美國史上規模最大的半導體產業回流承諾。美國先進製造業與這項協議結合，將使晶片生產回歸美國，創造高薪的美國就業機會，並在未來幾十年內保障美國的經濟和國家安全。台灣行政院今上午表示，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表格里爾率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。行政院並說，台美雙方官員並共同見證駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)、美國在台協會(AIT)於美國商務部共同簽署投資MOU(合作備忘錄)。外界也注意到，台美雙方官員是在美國商務部內正式簽署投資MOU(合作備忘錄)，象徵兩國合作被放在美方經貿政策中樞的位置。盧特尼克也在社群媒體X發文與貼照肯定台美關係的重要推進。盧特尼克說，今天他與AIT執行理事藍鶯、台灣駐美代表處俞大㵢大使一起啟動了美國歷史上規模最大的半導體投資項目，推進了由川普總統領導的具有歷史意義的「美國優先」貿易和投資夥伴關係。盧特尼克並說，這項台灣協議是美國史上規模最大的半導體產業回流承諾。它將帶動2500億美元的企業半導體投資，以及2500億美元由台灣政府支持的中小半導體供應鏈在美國的建設。美國先進製造業與這項協議結合，將使晶片生產回歸美國，創造高薪的美國就業機會，並在未來幾十年內保障美國的經濟和國家安全。
