台美關稅敲定！蔡英文憶「也曾走過談判長路」 網讚：為台灣打下路

前總統蔡英文感謝目前的談判團隊，讓台灣能持續被國際信任。（圖／總統府提供）

台美關稅談判正式拍板，對等關稅稅率降至15％且不疊加、232條款也有優惠。看到關稅談判結果，前總統蔡英文發文，肯定談判團隊的努力，並表示「我也曾經參與對外談判，那是一條漫長的路，需要耐心，也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷。」自己清楚每個條款背後的意義、責任。貼文底下有許多人按讚，留言寫下「是小英總統為台灣打下的路」、「謝謝小英總統，賴總統接棒，繼續發揚光大」。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，最終達成關稅降為15%且不疊加MFN、半導體及衍生品等232關稅取得最優惠待遇等協議。

蔡英文表示，看到台美關稅談判的結果出爐「我心裡其實很有感觸，也充滿著感謝。」她回憶過去，自己也曾經參與對外談判「那是一條漫長的路，需要耐心，也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷」，蔡英文認為，每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任。

蔡英文也說，感謝談判團隊與行政體系為台灣付出心力，「讓我們能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見。」談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個國家，能不能走得長、走得穩。

蔡英文認為，台美關稅談判的結果，不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻，「對於受到影響的產業與勞工，我相信，政府也會持續傾聽、提供必要的支持，讓轉型的成本不落在最弱勢的人身上。」她也呼籲，朝野各政黨能夠支持這份協議。

貼文底下，不少網友紛紛表示「小英總統中規中矩的評論，不歌功頌德才是事實」、「很懷念小英總統八年任期，帶領執政團隊，讓台灣走向世界舞台」、「是小英總統為台灣打下的路，讓台灣能被看見」、「團隊很優秀，希望後續在國內能被支持」。

