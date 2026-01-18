台美關稅敲定 農業部續爭取豁免品項 藍委籲勿犧牲農漁產品關稅

〔記者林欣漢／台北報導〕台美關稅談判協議敲定，台灣爭取到關稅調降至十五％且不疊加；農業部長陳駿季昨表示，農產品外銷壓力減，會持續與美方爭取額外豁免品項；在美國農產品輸台部分，「從未以零關稅為前提」。對此，國民黨立委許宇甄今(18日)表示，在協定尚未正式簽署前，行政院應盡速對外說明談判底線，釐清外界疑慮。政府必須公開承諾，絕不以犧牲農漁產品關稅作為代價，並保證不會為了經貿利益而開放基改食品進入校園。陳駿季昨指出，台灣農產品輸美過程仍須關注競爭國的關稅，只要我國關稅低於主要競爭國，輸美產品不僅不會影響、反而可能增加外銷量。至於美國進口農產品部分，有農民擔心進口量擴大、甚至關稅降至零；陳駿季強調，談判過程中，從來沒有用零關稅的前提去談判，一定會在確保糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益下討論，相關細節仍在確認中。許宇甄表示，雲嘉南是台灣糧倉，農漁民對政策變動極度敏感。對於美牛、美豬、稻米等農產「是否」零關稅，內臟進口「是否」鬆綁，政府至今三緘其口。若政府為了成就其他產業，而在談判桌上犧牲相對弱勢的農業，一旦美國農產品真的零關稅進口，台灣稻米產業恐面臨存亡危機，遭受重創的將不只是稻農，而是涵蓋餐飲、批發等就業人口高達200萬人的「農食鏈」。許宇甄指出，除了農業，家長最擔心的食安防線也岌岌可危。美國貿易代表署(USTR)長期以來不斷要求廢除台灣「校園餐點不得使用基改食品」的禁令。在政府急於向美方展現談判成果的壓力下，是否可能棄守這道防線？若政府最終未能頂住壓力，讓低成本的基改食品進入校園，地方政府如台北、台中、雲林等地為了孩子健康堅持的「國產非基改」努力將面臨巨大挑戰。

