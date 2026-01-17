台美關稅敲定 4成半導體產能赴美？龔明鑫：至2036年台灣仍占8成

台美關稅達成協議，對等關稅降至15%且不疊加。前駐歐盟代表李淳指出，在多重限制下，爭取到難度極高的232條款最優惠待遇，成果接近滿分，相信很多國家會要求比照台灣。另一方面，外界也關心美國商務部長提到，4成的半導體產能將移到美國，對此，經濟部長龔明鑫表示，到2036年台灣占比仍有8成，台灣還是半導體生產重鎮。

台美關稅拍板15% 李淳：成果來之不易、接近滿分

行政院副院長鄭麗君16日在美國跟國人報告台美關稅協商成果，經過行政團隊多輪談判，台灣對等關稅調降為15%，而且不疊加，與日本、南韓及歐盟相同，同時成為全球首個取得232條款關稅優惠的國家，雙方將擴大供應鏈投資合作，整體結果相當正面。

前駐歐盟代表李淳認為，台灣在這麼多限制與問題之下，「談出一個可以說是接近滿分的一個好結果」。他也說，相信台灣取得232條款優惠待遇，接下來將成為全球標竿，會有很多國家向美國要求比照台灣。

關稅談判定案 外長感謝產經大老助提「台灣模式」

外交部長林佳龍則在臉書發文透露，呂桔誠、魏哲家、劉揚偉、林憲銘、施振榮等多位產經界前輩給政府建言，提出「投資加上融資信用保證」及「科技產業聚落」的模式，才成功創造雙贏的「台灣模式」。





外界也關心，美方官員說4成的半導體產能將移回美國，台灣該如何因應。經濟部長龔明鑫回應，表示在5奈米以下、屬於先進製程的半導體方面，2030年台灣的產能與美國的產能約為85%對15%，到2036年約為80%對20%，「台灣仍然是最重要的生產國，美國是最重要的AI的應用國家」。

美國關稅農漁產未公布？ 蔣萬安：中央要清楚說明

談判結果對台灣工具機、傳產製造業來說是好消息，但美製汽車進口關稅是否調降仍未揭曉；而還沒有放榜的農漁業，也憂心成為談判桌上的犧牲品。台北市長蔣萬安希望政府能夠完整清楚地向國人做說明。

台北／蕭秉儀、班瑪旺嘉 責任編輯／周瑾逸

