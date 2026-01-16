台美關稅敲定15%不疊加 賴清德：台美合作更緊密、呼籲朝野支持

台美對等關稅今（16）日達成協議，由20%降至15%且不疊加。總統賴清德表示，本次談判首要目標即為對等關稅降為15%且不疊加，並爭取232條款相關產品的最優惠待遇。同時，他也呼籲朝野黨團支持這份談判協議，強調未來台美經貿合作將更緊密，台美經濟可同步創造雙贏發展，也盼國人團結合作，讓台灣能夠一舉大步向前。

賴清德表示，這次談判我方承諾，政府將協助台灣企業出資投資美國2500億美元，並運用信用保證支持台灣金融機構授信台灣企業赴美投資額度2500億美元，因此我方得到四個目標。

賴清德指出，第一項目標是對等關稅降為15%，且不疊加，這項條件與日本、韓國、歐盟等美國主要貿易逆差國相同待遇。他說，過去日本與韓國對美國簽訂自由貿易協定，商品銷往美國相對具有競爭優勢，如今大家條件拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

第二項目標為232關稅方面，賴清德說，我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業在半導體或半導體衍生性商品可在一定額度內免稅，額度外可得到最優惠稅率；其他適用232條款的商品，包括木材家具、汽車零組件或太空產業零件等，也可獲得最優惠稅率。

賴清德表示，第三項目標是台灣模式得到美國支持，後續美國將協助台灣在土地取得、水電與基礎設施等面向，並協助台灣政府讓赴美投資企業形成群聚。他表示，這有助於台灣企業與美國企業在研發設計及市場上合作，讓台灣產業可進一步融入美國經濟結構。

第四項目標則是雙向投資，賴清德表示，不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代通訊產業及生物醫療科技產業等。他並說，未來台美經貿合作將更緊密，台美經濟可以同步創造雙贏發展。

最後，賴清德說，談判結果也更有助於台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界；同時，他也呼籲未來朝野黨團都能支持這份談判協議。

