台美關稅敲定15％ 民眾黨質疑：「單向輸血」給美國



就在美國法院即將宣判川普關稅是否違法前，台美關稅談判終於定案。針對行政院公布美台關稅談判結果，以及美國商務部長盧特尼克直言台灣鉅額投資是為了「讓川普總統滿意」、目標轉移 40% 產能至美國一事，台灣民眾黨表示高度憂慮。

批政府單方面讓利 「單向輸血」給美國

民眾黨強調支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係，然而外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合，因此堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

真正的談判，應該是「有予有取」。既然對美投資已是不可逆的趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡。對於談判團隊承諾以信用保證支持 2,500 億美元融資，民眾黨痛批是用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單，「這不是投資，這是單向輸血」。並質疑若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來負責。

投資美國能源太諷刺 應強化本土電網韌性

民眾黨也進一步指出，行政院公布的協議中竟包含台灣投資美國「能源產業」，並提到台積電總裁魏哲家在法說會上直言：「自己擔心台灣的電力供應。」如果沒有足夠電力，將無法支持 AI 的大量需求，甚至會限制台積電的擴產。「護國神山的沈痛預警，政府聽到了嗎？」民眾黨批評政府不思將資源用於強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施，不僅本末倒置，更形同是對本土產業發展的釜底抽薪。

質疑「矽盾」遭削弱 要求政府說清楚





除此之外，民眾黨也呼籲政府必須誠實回答國人，當台灣引以為傲的先進製程與高階製造被搬走4成，「台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼？ 」並強調所謂的「矽盾」，其價值在於「不可取代性」，當政府配合美方要求加速供應鏈移轉，實際上是在主動削弱台灣的地緣政治價值。而政府談判的目標應是爭取「矽盾的時間」來強化自身體質，而非將矽盾本身作為一次性的保護費上繳。





最後民眾黨強調，台灣的考驗才要來臨，首先，投資2500億美元，投審會必須嚴格把關，確保關鍵技術不外流；其次，信保基金的額度高達2500億美元，勢必會引發國內產業融資緊張，如何因應，看不到政府的回答；最後，關稅風波以來，已經嚴重受損的產業如水五金等，「能否恢復元氣？政府又怎麼輔導？」政府也沒回應。





民眾黨表示支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣，要求政府說明為了讓川普滿意，「台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？未來會受衝擊的部分，如何因應？」

