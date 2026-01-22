台美關稅敲定15％ 洪申翰：傳產業「看見隧道曙光」

〔記者李靚慧／台北報導〕台美關稅談判結果揭曉，「稅率15%且不再疊加」讓外界原先擔憂對產業、就業的衝擊大幅降低，勞動部長洪申翰今日上午接受廣播節目專訪時透露，在與美方達成階段性共識後，他接收到不少業者的心聲，表示「像在很長的隧道裡，終於看到一點光」，特別是傳統產業，對最新關稅結果「明顯鬆一口氣」，但他強調，關稅仍有農產品、汽車零組件等細節尚未公布，勞動部不會預設最樂觀情境，而是已提前準備各類就業支撐與補貼工具，持續給予產業支持。

勞動部長洪申翰上任一年有餘，但在上任不久，美國總統川普即發動關稅戰，洪申翰今日上午接受廣播專訪，細數過去9個月，從首波被稱為「4月9日解放日」開始，台灣最初被公布的稅率達32%，之後一度降至10%、再調整為20%並疊加MFN，最終談判結果為15%且不再疊加，整個談判過程長達8至9個月，期間甚至還須面對匯率、國際情勢等變數，在此狀況下，勞動部積極掌握、評估就業市場面對的衝擊，也鎖定可能受影響產業，特別是傳統產業給予支援。

洪申翰說，勞動部針對關稅衝擊積極掌握的關鍵觀察指標，就是每半個月公布一次的減班休息統計，受影響產業仍以傳統產業為主，包括金屬製品業、機械設備製造、自行車產業及部分電子零組件，受影響的勞工人數自去年4月僅有約2000人，至今年7、8月曾至4000餘人，高峰則出現在去年11月達到9000多人，但至12月之後至今年1月，已降至約5400人，也就是從高點回落近4000人，顯示部分訂單已有回流。

洪申翰透露，政府在談判期間，勞動部採取「高度滾動式監測」，由勞動部及北、中、南、東5個分署，每個星期都需回報地方產業與就業的動態變化，而非只靠單一參數來推估，勞動部則是提供政策工具，在受影響企業減班休息期間，政府補貼勞工薪資減少部分的7成，協助勞工穩定就業、企業不裁員；核心目標是協助企業留才」，等到「春燕再回來」、訂單回流時，不用再去招工，可以立刻生產出貨。

洪申翰坦言，過去這段期間，的確沒有到一開始，大家設想「天崩地裂」的狀況。上週關稅談判結果出爐，至今1周以來，洪申翰接收到各地傳產業者的回應，他轉述，有些業者表示，「覺得看到了1盞燈」，好像在一個很長的隧道中「終於看到了一點光」，特別是傳統產業，對最新關稅結果「明顯鬆一口氣」。

但洪申翰坦言，目前台美關稅仍有不少風險與未定變數，例如農產品、汽車零組件等細節，甚至美方也要求市場開放，相關細節尚待敲定，站在勞動部的立場，則是「不預設最樂觀情境」，已提前準備各類就業支撐與補貼工具，持續給予產業支持。

因台美簽署貿易協議後，後續依照條約締結法要送立法院審議，洪申翰今日也公開向立法院喊話，表示對等關稅協議「攸關基層民生」，強調傳統產業的產值雖然不如就業人口僅百萬的科技業亮眼，但就業人口卻多達700、800萬人，對傳產的幫助是需要優先考慮的事情，希望立法院不要阻擋，不要讓台灣原本就辛苦的傳產「雪上加霜」。

