台美關稅敲定15% 美認同「台灣模式」供應鏈合作

台美貿易談判底定，行政院副院長鄭麗君和美國商務部長盧特尼克併肩合影，兩旁還有美國貿易代表署葛里爾、政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。台美共同簽署投資合作備忘錄，鄭麗君不只宣布任務達成，台灣還談出創舉，是全球第一個取得美方232條款最優惠待遇的國家。

行政院副院長鄭麗君表示，「我們是全球第一個，不論未來美方第二階段的半導體及其延伸品關稅為何，我們都將獲得最優惠的待遇。過去我們產業有許多的品項，其實輸美的稅率是比日韓更高，但是經過這次談判之後呢，是拉到齊平、位於一個相等的立足點。」

此次達成四大目標，包括確定取得對等關稅15%且不疊加，比照日韓歐盟等國；以及全球第一個獲美方承諾232條款關稅半導體相關的「最優惠待遇」；第三則是以「台灣模式」打入美國供應鏈，打造產業聚落，確保我方業者有最有利的投資環境；最後則是促成台美高科技領域相互投資，確立AI供應鏈戰略夥伴關係。

公視國際記者方子齊指出，「行政院副院長鄭麗君，是在總談判代表楊珍妮以及駐美代表俞大㵢的陪同下，對外說明這次台美談判成果。鄭麗君就直言，這談判過程中最大的挑戰，就是因為台灣是美國第6大貿易的逆差國。」

總統賴清德說，「今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程，然後一有狀況就隨時解決。呼籲未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。」

從去（2025）年4月，美國川普政府投下關稅32%震撼彈，我方多次奔走華府，歷經近1年的磋商，到後來降至20%，如今底定關稅15%不疊加，還開創「台灣模式」。賴總統透露他同步零時差緊盯，行政院長卓榮泰也肯定談判團隊擊出一支漂亮全壘打，更不忘再向朝野喊話共同支持。

行政院長卓榮泰表示，「台灣有護國神山，我們常說只要主峰留在台灣，我們就可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。」

卓榮泰強調，這次4項談判目標可說全數達成，預計數週後，我方將與美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協議，所有談判內容及協議完成後，將依法送請立法院審議。

