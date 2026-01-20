台美關稅敲定15％ 賴清德：感謝工具機產業始終堅守崗位

總統賴清德今接見台灣工具機暨零組件工業同業公會，感謝工具機產業始終堅守崗位。（圖／總統府提供）

台美關稅談判即將落幕，雙方敲定對等關稅15％且不疊加，我方也向美方爭取232條款下的半導體及衍生品最惠國待遇。總統賴清德今天（20日）表示，感謝台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰及全體會員，面對地緣政治變化、產業鏈重組以及新的貿易競爭，工具機產業始終堅守崗位、展現高度韌性與實力，令人欽佩與感謝。

總統賴清德下午接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」致詞時表示，首先感謝台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰及全體會員的努力與支持下，擔任政府與產業的橋梁，協助政府落實各項政策，讓政府施政更貼進民意，也更符合業界需求。

賴清德指出，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，從精密零組件到完整系統支撐起各行各業的生產與升級，也串連台灣整體產業競爭力。

賴清德續指，近年來面對地緣政治變化、產業鏈重組以及新的貿易競爭，給業界帶來相當大的挑戰，而工具機產業始終堅守崗位、展現高度韌性與實力，持續讓台灣工具機在國際市場上維持關鍵地位，令人欽佩與感謝。

談到關稅議題，賴清德說明，經由政府跨部會的努力，由行政院長卓榮泰領軍的行政院團隊，以及副院長鄭麗君所帶領的談判團隊，在上週五已經與美國完成關稅談判，關於工具機與零組件產業部分亦已達成對等關稅協議；對美關稅從原本的32%降至20%，現在確定為15%，並且不疊加，提供業界有力的支持，希望能在既有基礎上持續攜手前進，讓產業更加蓬勃發展。

賴清德進一步指出，除對等關稅議題告一段落外，政府也將持續推動相關措施，已編列的930億元特別預算，是因應美方提出對等關稅後，由卓榮泰帶領團隊、聽取業界意見後提出，涵蓋人才培育、金融支持、安定就業及拓展國際市場等四大面向，協助產業發展。未來產業如有需求，仍可依既有機制提出申請，政府將持續與產業站在一起。

賴清德提到，近年來政府每年編列逾百億元，協助中小微企業推動數位與淨零轉型，拓展國際市場。針對數位轉型，行政院近期提出「AI新十大建設」，其中一項重點就是協助中小微企業導入人工智慧，提升產業競爭力，也期待工具機暨零組件公會未來能與國家政策接軌。

賴清德提到，政府正推動國防工業自主，提出8年1.25兆元的國防特別預算，目標包括打造台灣之盾、建立人工智慧化的攻防體系以及扶植國防產業，也希望大家一起投入；在太空產業方面，「福衛八號」是由國人自製的第一個衛星星系，未來也將持續發射人造衛星，並推動低軌通訊衛星發展，都歡迎各界積極投入。

最後，賴清德指出，機器人產業大聯盟已正式成立，期待工具機暨零組件產業能積極加入，與國家發展方向相互對接，政府將透過預算支持產業升級轉型，而產業轉型成果亦可回應國家需求，形成正向循環。賴也期勉各界共同努力，實現讓產業立足台灣、布局全球、行銷全世界的願景。



