台美關稅敲定15% 陳方隅曝簽約地點「藏細節」：中國要大跳腳了

與美關稅談判近9個多月，台灣取得「對等關稅15%不疊加」的最優惠盟國待遇。（資料畫面，路透社）

台美經貿談判傳出重大突破，行政院今（16日）證實我國取得「對等關稅15%不疊加」的最優惠盟國待遇。東吳大學政治系副教授陳方隅對此在臉書發文分析，台灣在川普高度不確定的政策下，幾乎拿到全世界最好的協議，他更指出一個被大眾忽略的關鍵細節，簽署地點是在「美國商務部」，而非傳統的美國在台協會（AIT），直言此舉「中國那邊一定要大跳腳了」。

陳方隅今（16日）清晨於臉書發文表示，台灣達成的15%關稅協議，幾乎等同與日、韓一樣的「最惠國待遇」，這對於台灣傳統產業來說是極大的利多。他指出，台灣在此協議中承諾的2,500億美元半導體投資，其實多半是科技公司「原本就要去投資」的項目，藉此換取與美國共同開發科學園區、協助美國製造業復興，堪稱雙贏。

「請大家給我們的外交人員、談判代表很多掌聲。」陳方隅強調，在川普對盟友毫不客氣的壓力下，台灣能爭取到與日韓齊平的地位，主因在於台灣目前的科技與經濟實力夠強。他直言：「台灣靠美國市場發大財，而美國確實也非常需要台灣。」

針對國內政壇先前的質疑，陳方隅也火力全開，點名先前有「白藍政客」斬釘截鐵稱台灣關稅會被課徵32%，或是質疑談不到好條件，如今結果出爐證明並非如此。他更直接反擊國民黨主席鄭麗文，所謂「15%很可憐」的說法，反問：「難道他們比較喜歡像中國一樣拿47%嗎？還是堅持要加入中國隊一起被美國制裁？」

陳方隅在文中特別標註一項關鍵細節，根據行政院新聞稿，此次協議的簽署地點是在「美國商務部」，而不是過去常見的AIT，這項安排具有高度的官方色彩與政治象徵意義。行政院新聞稿顯示，我方由副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮率隊，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）共同見證簽署，陳方隅分析，這種突破以往慣例的規格，勢必引發北京當局強烈不滿，他預言：「中國那邊一定要大跳腳了。」





