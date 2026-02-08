台美關稅最後一哩路！傳鄭麗君近日赴美簽署ART 政院回應了

台美關稅談判結果預計農曆年前完成簽署，傳出行政院副院長鄭麗君（右）近日將赴美。（資料照片／林煒凱攝）

台美關稅談判談定15％不疊加，以及半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇部分底定，只差最後簽署「台美對等貿易協定（ART）」，有望在農曆春節前簽署。對此，政院人士表示，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野未來能夠支持談判結果與協議，讓協議能夠順利生效。

隨著台美關稅談判塵埃落定，行政院近日密集召開多場跨部會會議，關稅協定文本也進入最後檢視階段。不過在野立委是否會順利放行，讓關稅談判走出立院，政院仍審慎以對；為以防萬一，政院早已備好社會論述，先「猜題」在野可能會出哪些招，預計會從國內產業、消費者角度，讓複雜的關稅議題更淺顯易懂。

廣告 廣告

政院人士表示，行政院副院長鄭麗君於1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」；總談判代表楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判。

政院人士強調，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野未來能夠支持談判結果與協議，讓協議能夠順利生效。



回到原文

更多鏡報報導

《世紀血案》爭議燒！蘇巧慧憶蘇貞昌為「美麗島事件」辯護：歷史還沒翻頁

台中變天？賴清德五度南下合體 何欣純：年底選舉「中台灣是重中之重」

首讀林宅血案落淚 吳沛憶：去看立院紀錄，哪個黨阻撓推動轉型正義？

具俊曄天天以淚洗面守墓一整年 命理師揭「陰陽夫妻」緣分：大S從未離開