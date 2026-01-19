台美關稅最後一哩路 「進口車調降」等3類別曝光

台美16日同步宣布達成關稅協議，對台關稅15%不疊加，美方232條款之半導體及其衍生品關稅獲最優惠待遇（MFN），台上述相關科技產業赴美自主投資2500億美元、另政府提信貸2500億美元。有媒體報導引述不具名官員說法，包括美國汽車、醫材、基改食品、美豬美牛等，相關細節最快數週內談妥，待雙方正式簽署後，「接下來立院政治攻防是一大考驗。」

提供臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（資料照）

據指出，台美這次談判最大的亮點有二，一是對等關稅降低至15%不疊加，是美國逆差國中最低者，與歐日韓等主要國家持平。二是232條款所列半導體，取得美方未來徵稅時承諾給予最優惠待遇。」

據《鏡周刊》報導，一位不具名官員稱「關稅與非關稅貿易障礙，將是最後的階段」。在確定對等關稅稅率、企業對美投資金額、232條款的半導體關稅優惠待遇等大框架後，距離雙方簽訂台美對等貿易協定還剩最後一哩路，最後的戰場在關稅與非關稅貿易障礙。

該報導指出，美方長期關注的關稅與非關稅貿易障礙，包含台灣對美豬、美牛、美國基改農產品、美國醫材、美規車等的相關規範。同時，台灣的消費者也期待放寬部分進口限制，例如調降美國汽車進口關稅，以及讓美國醫材或美規車更便於進口。

報導指出，過去囿於雙方行政規範、監理制度等不同，無法輕易放寬，但歷經數個月的討論，針對可適當調整行政措施、對消費者亦無不妥的議題，行政院副院長鄭麗君率談判團隊與各部會已談妥處理原則，只待與USTR簽署協議就可對外說明。「至於市場准入部分，政府會儘量爭取守住敏感品項。」報導最後指出，鄭麗君宣布台美達成關稅協議時，難掩激動。

