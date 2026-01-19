台美關稅最後一哩／台美關稅獲15％最惠國待遇 汽車、農產、食品進口談判才是最終階段

去年4月美國總統川普宣布對台課徵32%高關稅後，行政院副院長鄭麗君率領團隊多次赴美談判。（翻攝自X@howardlutnick）

美國與台灣在1月16日宣布達成關稅協議，降至與日、韓、歐盟同等級的15％，且不疊加的最惠國（MFN）稅率。本刊調查，談判將進入最後階段，包括美國汽車、醫材、基改食品、美豬美牛等，相關細節最快數週內談妥，待雙方正式簽署後，「接下來立院政治攻防是一大考驗。」知情官員說。

「本次談判的最大亮點是兩個最優惠，一是對等關稅降低至15％不疊加，是美國逆差國中最低者，與歐日韓等主要國家持平。第二是232半導體，取得美方未來徵稅時承諾給予最優惠待遇。」行政院副院長鄭麗君宣布台美達成關稅協議時，難掩激動。

「關稅與非關稅貿易障礙，將是最後的階段」知情官員指出，在確定對等關稅稅率、企業對美投資金額、232條款的半導體關稅優惠待遇等大框架後，距離雙方簽訂台美對等貿易協定還剩最後一哩路，最後的戰場在關稅與非關稅貿易障礙。

本刊調查，美方長期關注的關稅與非關稅貿易障礙，包含台灣對美豬、美牛、美國基改農產品、美國醫材、美規車等的相關規範，此外，台灣的消費者也期待放寬部分進口限制，例如調降美國汽車進口關稅，以及讓美國醫材或美規車更便於進口。

但過去囿於雙方行政規範、監理制度等不同，無法輕易放寬。據了解，歷經數個月的討論，針對可適當調整行政措施、對消費者亦無不妥的議題，鄭麗君率談判團隊與各部會已談妥處理原則，只待與USTR簽署協議就可對外說明。「至於市場准入部分，政府會儘量爭取守住敏感品項。」官員如此強調。

