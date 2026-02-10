台美關稅最後一哩！鄭麗君今晚赴美簽署對等貿易協定？行政院這麼說

記者盧素梅／台北報導

行政院副院長鄭麗君今（20）日出席台美關稅談判說明記者會。（圖／行政院提供）

台美關稅談判日前落幕，雙方談定15％不疊加，以及半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇部分，雙方已簽署台美投資，後續只差簽署「台美對等貿易協定（ART）」即完成談判。據了解，行政院副院長鄭麗君今（10）日晚間將搭機前往美國，可能為了簽署台美貿易協定。對此，政院人士僅引述總談判代表楊珍妮日前說法表示，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容、將協議送交國會審議。

台美關稅談判日前落幕，雙方已簽署MOU，只剩下簽署台美對等貿易協定，先前傳出農曆年完將會完成簽署，今天再傳出鄭麗君今晚將赴美，可望簽署協定。據了解，協定完成簽署後，可望2月12日或13日說明，鄭麗君不排除循前例，就近在美國舉行記者會，對外說明協定內容，屆時市場開放、降稅清單都將揭曉。

對於鄭麗君的赴美行程，政院人士僅表示，鄭麗君於1月20日在政院召開「臺美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「臺美對等貿易協定」；楊珍妮總談判代表也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議。

