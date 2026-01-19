台美關稅最後一哩1／台美關稅獲重大突破？ 3大談判項目恐成立法院火藥庫

行政院副院長鄭麗君率團隊赴美完成台美對等關稅談判，但還要過立法院那關。（鏡報鄒保祥）

台美對等關稅談判，端出「15％不疊加」的成績單，第一時間從官方到工商團體都拍手慶賀，台股也大漲，但事情還沒結束，除了台美雙方仍有細節要談，農業與汽車等門檻問題未解，也還要過立法院那關，仍有不少挑戰。

行政院副院長鄭麗君率團赴美完成台美關稅談判，1月19日清晨搭機返台，行政院長卓榮泰親自接機。鄭麗君表示，歷經9個月的談判，確認台灣取得對等關稅15％不疊加，也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國的待遇。

但在野黨立即開記者會，質疑「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？」，認為這次的條件不成比例也不划算，要求政府必須向台灣民眾說清楚。

然而相較於產業競爭對手日韓，早就與許多國家、甚至美國都簽有FTA等貿易協定，台灣因為外交因素舉步維艱，而台美十幾年來的對話與談判，一直採取「堆積木」方式進行，

像是「台美21世紀貿易倡議」之前，從1994年開始的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA），就曾因美豬等議題停擺多年，必須一個一個慢慢談。

而這次談判結果，依法也要在協定簽署後，於30日內報請行政院核轉立法院審議，像是美豬、美牛、農產品進口等問題，必定是無法跳過的政治題，加上已簽訂的MOU中，有關台灣擴大美企市場准入部分，都會是敏感議題。

知情官員表示，依法律規定及過去慣例，立院原則上採「包裹審查、整體表決」。也就是說，立院將決定「同意」或「否決」台美對等貿易協定，不逐條修正或逐條表決，國會的其他意見依例會透過附帶決議向行政部門轉達，然而，當前國內朝野氣氛緊繃，恐會是賴政府在協議簽署後的大考驗。

