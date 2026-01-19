台美關稅最後一哩2／科技大老：台積電底子厚可撐十年 分析師點名恐有被邊緣化苦主

台積電在全球半導體產業的重要性，成為台灣的談判籌碼。

本次台美關稅談判中最受矚目的，莫過於「護國神山」台積電要付出的代價。美國媒體率先披露，除了台積電必須在亞利桑那州「再」蓋五座晶圓廠，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更大放厥詞，「就是要把台灣四成的半導體產能移到美國」引發輿論譁然。

也就是說，除了台積電在美國興建晶圓廠外，還需設立先進封裝廠，並且「敦促」包括設備、材料、特用化學品等供應鏈一同赴美「打拚」，形成完整的半導體供應鏈。

台灣「矽盾」是否因此變薄？台積電主管坦言，「台積電同時會在新竹、台中和高雄擴產，但美國生產比重會提高，至於是否拉高到40％的比重，顯然需要一段很長的時間。」

廣告 廣告

翻開財報觀察，台積電在美國花5年時間，第一座廠才量產，目前佔營收比重不到2％，「川普的任期只剩下3年，盧特尼克喊要40％產能移轉美國，根本不可能實現。」一位半導體高層搖著頭說。

就在台美關稅宣布前，台積電董事長魏哲家在法說會上坦言：「這麼大的資本支出，如果沒有審慎考慮，對台積電無疑是巨大的災難。」所以過去三、四個月內，台積電密集與客戶大量溝通、確保需求的真實性。

海外晶圓廠對台積電毛利率的稀釋效應，日前有研調機構彙整數據顯示，美國廠每片晶圓的毛利率只有8％，遠遠不如台灣廠的62％。

值得注意的是，除了台積電外，包括聯電和世界先進等晶圓代工廠都未到美國擴產，無法享有談判優惠。香港聚芯資本合夥人、資深半導體分析師陳慧明憂心，「可能會被邊緣化，但需要點時間觀察。」

備受關注的還有生產AI伺服器的電子五哥。台美關稅出爐，多位業者對本刊坦言：「川普政策像月亮、初一十五不一樣，不用高興太早。更何況美國最高法院還在探討川普關稅合法性。」

廣達董事長林百里在尾牙上更感嘆：「關稅大戰下，我們一下子要在美國生產、一下子要到墨西哥、一下子又要到泰國。」從事品牌事業的華碩董座施崇棠則表示，「江山底定，當然是好事。但去評論單一政策，不如維持供應鏈韌性。」

更多鏡週刊報導

台美關稅最後一哩3／機械業上看2位數成長 中小傳產仍吐悲觀看衰理由

台美關稅最後一哩4／農產品、汽車、食品恐開放 「資源排擠」2大黑洞成隱憂