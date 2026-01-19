台美關稅最後一哩4／農產品、汽車、食品恐開放 「資源排擠」2大黑洞成隱憂

預計接下來會有更多半導體供應鏈廠商隨著台積電到美國設廠。（翻攝台積電linkedin）

雖然台灣出口到美國的對等關稅條件，已跟競爭對手國趨於對等，但不代表所有產業的壓力同步消失。全國工業總會提醒，部分產業有產能外移、上下游結構失衡，或中小企業被擠壓的風險，若供應鏈調整速度過快，或訂單轉移過於集中，恐對產業生態系與就業穩定產生長期影響。

業者擔憂的「資源排擠」，除了在少子化時代，原本就「人才黑洞」的半導體產業，未來會吸納更多工程師、直接搬去美國不回來，還有資金問題，這次協議中，有2.500億美元、相當於近8兆元新台幣的對美投資信用保證。

據了解，可能由國發基金與銀行共同出資，設立專款作為授信保證，但究竟是擴大「國家融資保證機制」現行機制，或另行設立新制仍未定案。

知情人士跟本刊透露，去年8月那波台美關稅實施，財政部已指示公股行庫「要配合台商赴美投資」，公股行庫人士坦言，「海外的案子在評估上一定會更小心謹慎，不過一些『政治關係好』的企業，公股銀行恐怕也不得不支持」。

且台灣重金押寶美國，淡江大學全球政治經濟學系主任林偉修表示，台灣過去一年對外投資額不超過500億美元，對美國的鉅額投資承諾，有讓產業走向單一市場的風險，當信保對象多數是要到美國設廠的半導體或電子設備產業，「對非半導體產業來說，它要取得資金的難度會相對高非常多。」

政大金融系教授殷乃平表示，美國那邊是陌生的環境，不僅生產成本高，且有許多投資規範，還要考量工會，風險比台灣大很多，整體投資風險都會提高，公股銀行在承做上必須更謹慎。

