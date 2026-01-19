台美關稅最惠引南韓緊張 傳鄭麗君戰北市2／台灣享美方晶片「最惠國待遇」 南韓政府急發聲明

台美關稅敲定，台灣半導體及相關產品擁有最優惠關稅安排，青瓦臺嚴陣以待。（路透社）

台灣成功爭取到美方對台灣「半導體及衍生品關稅」最優惠待遇，成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇的國家。消息曝光後，作為晶片領域競爭對手的南韓相當緊張，青瓦臺昨天（1/18）發出聲明，表示已啟動緊急協商機制，藉此穩定國內不安情緒。

台美關稅敲定，在美國232條款下，台灣半導體及相關產品擁有最優惠關稅安排，南韓媒體這樣形容。MBC記者：「若考量台積電的投資規模，台灣半導體實際上可能享有近乎零關稅的待遇」。

廣告 廣告

青瓦臺18日發布聲明，向企業喊話，去年發布的文件中，已就半導體關稅明確載明，相較主要國家不會處於不利條件，將以此原則為基礎，仔細分析台美協議內容，與業界保持溝通，持續與美方協商。MBC主播vs.記者：「這是否意味，去年韓美關稅談判其實並未完全告一段落，（韓美）半導體關稅協商可以說還留有部分尚未處理完」。

目前SK海力士在印地安納州投資38.7億美元，三星則承諾在德州砸下470億美元，南韓企業投資規模對美出口金額，以及美國工廠的實際產量，都可能被拿來跟台灣比較。美國商務部長盧特尼克：「台積電在2025年，就是在川普政府時期，就已經帶著這1000億美元投資進場，這筆金額會算在那2500億美元裡」。

台積電先前宣布的1000億美元投資已納入台美關稅協議，拍板的2500億對美投資當中，投資與關稅正式掛鉤，美國商務部長盧特尼克近期再次警告，如果不對美國投資，將課徵100%的關稅，台灣關稅敲定後，南韓半導體企業繃緊神經，政府積極尋找後續談判空間，就怕自家企業在美國市場跟台積電競爭時，一開始就處於劣勢。





更多《鏡新聞》報導

台美關稅最惠引南韓緊張 傳鄭麗君戰北市1／台美談定15%關稅 鄭麗君率團返台 卓榮泰親接機

川普關稅合法性待裁決 美財長：相信最高法院不會推翻

川普發黑白照自封「關稅之王」 宣布對歐加徵關稅：直到收購格陵蘭為止