台美關稅有好消息？ 鄭麗君曝「APEC後最新進度」

行政院副院長鄭麗君曝台美關稅議題最新進度。（圖：行政院提供）

備受矚目的川習會結束之後，美國同意降低關稅，大陸延後一年實施稀土出口管制，雙方貿易緊張關係明顯緩和。不過台美關稅議題遲遲未定案，行政院副院長鄭麗君30日說明，在10月初第五輪實體磋商後，台美雙方有再次進行視訊會議且也有進展，目前正在進行書面文件交換階段，雙方預計會在APEC（亞太經濟合作經濟領袖會議）後繼續溝通，待達成共識後便可進入總結會商，達成關稅談判。

鄭麗君30日接見金商獎中外得獎企業時，被問到目前台美進度談判，她透露過去幾個月來與美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題持續進行磋商談判中，現在主要重點放在以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，另外還有攸關台灣產業的232條款關稅最優惠待遇。

鄭麗君續談，在10月的第五輪實體磋商後，台美有再次進行視訊會議，談判也有進展，現在到了文件交換階段，會先針對未來協議先行凝聚共識。不過由於目前台美都在APEC參加會議中，預計等會議結束之後繼續溝通，之後達成共識就能進入總結會商。