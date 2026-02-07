台美關稅有望月中簽訂 蔣萬安盼中央清楚說明

台北市長蔣萬安前往台北地下街拜年。(記者塗建榮攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台美雙方上月已簽署「台美投資合作備忘錄(MOU)」，預計數週後簽署「台美對等貿易協定(ART)」，立法院副院長江啟臣昨表示，和美國在台協會處長谷立言確認，應該在月中後，希望可以簽訂。台北市長蔣萬安今(7日)被問及此事表示，期待中央能清楚說明，並確保勞工、中小企業權益。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，在美東時間1月15日與美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。立法院副院長江啟臣昨天表示，已經和谷立言確認，應該在月中以後，希望可以簽訂，簽定後立法院應盡速批准，讓產業發展能有穩定的方向。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安前往台北地下街拜年，針對台美關稅有機會於月中簽訂，蔣萬安表示，期待中央能夠有一個清楚完整的說明，除了降低對產業的衝擊，同時也要確保勞工朋友以及中小企業的權益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白持續擋預算！ 美方下通牒 3軍售案有效期至3/15

谷立言「亞洲專家」履歷曝！蕭旭岑嗆「只比科長大一點」被酸爆

挑戰一中！川普簽署撥款法案附「隱藏條款」 地圖禁將台灣劃入中國

「四大金釵」周曉芸初選輸「沒露面的他」！四叉貓諷：黃國昌票房毒藥

