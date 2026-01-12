台美關稅有望15％？她示警立法院成最新變數

▲立法院審理總預算卡關。（圖／翻攝自立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 知名外媒《紐約時報》於台灣時間今（13）日凌晨報導，引述知情人士透露，美國與台灣已接近達成貿易協議，台灣商品輸美關稅有望降至15%，與美國去年和日本、韓國達成的基本一致。對此，政治評論員吳靜怡指出，關稅消息已不是單純的經貿新聞，而是戰略協議即將定案的明確訊號，美國在意的是台灣「內部風險」，在野黨還要繼續亂？

吳靜怡今早發文指出，《紐約時報》揭露美國政府已接近與台灣完成貿易協議、對台進口關稅可望降至15%，對齊日韓，代表台灣被正式納入美國可信賴的供應鏈體系，台積電加碼投資則意味著美國半導體戰略正朝向制度化落實，關稅消息已不是單純的經貿新聞，而是戰略協議即將定案的明確訊號。

吳靜怡認為，關稅已到最後一哩路，美國在意的是台灣「內部風險」！在野黨還要繼續亂？

吳靜怡提到，台灣內部不斷出現特定在野黨立委與中共敘事高度重疊的疑美、疑軍、疑賴論述，黃國昌也正是在這個關鍵節點被安排赴美，時間點之精準，讓人很難單純視為巧合，從國際政治的角度來看，這更像是一場「當面過來給我講清楚！」，直接進行關鍵政治溝通，當貿易協議進入法律審視、即將公布的階段，美方真正關切的是台灣內部政治是否會在最後關頭失速？擋中央總預算、擋軍購，難道連關稅也要擋？台灣立法院成為新的不確定變數。

針對民眾黨主席黃國昌剛啟動訪美行程，吳靜怡說，為什麼是黃國昌？因為他代表的不是個人，而是一個政黨和一種政治風險！從國防預算反覆被擋、到立法院高度對立的政治操作，這些行為在國內或許可以包裝成「監督」、「改革」，但在美方國際戰略夥伴眼中，看的卻是另一件事，台灣的制度，是否仍然具備民主國家的穩定兌現承諾能力？確保台灣能穩定朝向民主供應鏈發展。

