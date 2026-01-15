台美關稅有望15%？政院證實鄭麗君、楊珍妮赴美磋商 曝4項談判目標

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

傳出台美關稅有望降至15%，不過，傳交換條件是台積電赴美加碼投資設廠，行政院回應指出，雙方針對相關課題已有大致共識。今(15)日行政院台美經貿工作小組證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團，於14日晚間赴美進行第六輪實體磋商，透露有四項談判目標，預計在本次磋商後對外宣布達成共識之內容。

行政院台美經貿工作小組表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商，並說明四項談判目標。

行政院台美經貿工作小組指出，第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容，後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。而針對美國白宮於美國時間14日所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

原始連結







