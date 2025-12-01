台美關稅期限12/31？吳志中：一直拖就是在決定最好的關稅

記者陳思妤／台北報導

美國總統川普宣布的對等關稅自8月7日生效，台灣暫時性關稅為20%，台美關稅談判持續進行中。外交部次長吳志中今（1）日被資深媒體人周玉蔻問到，不應該要求12月31日以前有結果嗎？他直言，這要求是正確的，但台灣對美國很重要，一定有很多難決定的是事情，有時候晚點決定，就是在決定最好的關稅。

吳志中接受周玉蔻專訪，內容在今天播出。周玉蔻問到，台美關稅，會拖到12月31日？吳志中回應，台灣對於美國是必要的，有時候晚點決定，川普確實想要台灣多投資，但又不能把台灣推向中國讓台灣很不滿，「所以時間一直拖，就是在決定一個最好的關稅，並沒有很不好」。

周玉蔻直呼，今天是12月1日，2025年總要結束？政府不應該有要求期限是12月31日以前嗎？吳志中坦言，自己沒辦法回答，但周玉蔻的要求是正確的。

吳志中強調，自己沒有管美國的事務也沒有參與，但台灣對美國很重要，一定是有很多很難決定的事情。

