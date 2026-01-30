台美關稅未完整公布 前經貿官員：談判尚未成功 同志尚須努力

台中市經發局30日於東海大學舉行台中市特定工廠AI永續大師講座系列，首場邀集前行政院副院長杜紫軍和對外關係協會長、前台中市副市長令狐榮達。（東海大學提供）

台美關稅15％不疊加，對美投資確定翻倍，台灣產業將迎來新一波挑戰。對此，前行政院副院長杜紫軍30日表示，「談判尚未成功，同志尚須努力」，呼籲政府公布整個台美關稅架構，要將可能的狀況，讓國民和企業知道，才能提前因應；對外關係協會長、前台中市副市長令狐榮達則說，美國總統川普就是川普，他不會改變，希望中華民國領導人能夠帶大家走向安全、繁榮、和平的方向。

經發局今於東海大學舉行台中市特定工廠AI永續大師講座系列，面對問及台美關稅定案後，台中以中小、家族等企業有感覺政府很努力帶來不疊加的關稅，金融市場上漲行情，但近日又往下跌，接續台灣還會面對什麼問題，應注意哪些細節等。

杜紫軍表示，兩國談判基本上要把戰略及戰術講清楚，要知道雙方想要的是什麼，直言美方要的不是關稅，關稅只是他手上的籌碼，各國要的都不同，例如日本是投資分攤防衛經費、韓國防衛經費外，還要汽車、造船，因為這跟國家安全有關，台灣則要半導體40％，也因美軍並未駐防台灣，另還要國防採購。

杜紫軍說，40％半導體目的，是因為哪一天台海發生危機，美方勢必要做出選擇，但這些產能到美國，台灣如果發生危險，美軍on the road(在路上)不急了，這是美方戰略，台灣目的則是希望出口競爭力，不能輸給競爭對手，此次15％不疊加與日韓維持競爭力，讓台灣的戰略目標正好變成美國戰術目標。

杜紫軍直言，此次談判最大問題是「談判尚未成功，同志尚須努力」，政府還沒告訴大家與美整個關稅架構，除市場開放還未講，台灣6000多項上品關稅是否也降為零，影響項目有哪些？石化、食品及農業等關稅，至今尚無人知曉，直言這非常危險，簽了以後會告訴你，等於是要台灣直接吞下去，另還有匯率問題等等。

杜紫軍也提醒，美方拿關稅只是工具，不是目標，所以就算簽約也可能隨時改變，並以巴西、加拿大、韓國為例，台灣今天拿到15％，並不代表是不會改的，也坦言政府同仁很辛苦，但政府應該要將可能的狀況，讓國民和企業知道，有所提前因應，不要等到最後要因應都來不及了。

令狐榮達則說，美國10幾年前用壟斷對付日、韓、台廠商，現在川普拿關稅也是同等方式，直言川普就是川普，他不會改，台灣不應一昧讓步，強調美國、台灣各自利益是不變的，與中方主權擱置爭議也是，這很難有完整答案，就希望中華民國領導人能夠帶大家走向安全繁榮和平的方向。

