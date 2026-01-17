台美關稅條件優於日韓反倒被批「喪事喜辦」...黃帝穎斥國民黨「完全唱和中國」：無法害台灣比照中國47%高關稅氣急敗壞？

台美關稅談判最終於昨日出爐，稅率調降15%不疊加，並成為全球首個獲得232條款最惠國待遇的國家，加上2500億美元為企業自主投資，條件可說是相較優於日本、南韓；然而卻不斷被多位國民黨立委、黨主席鄭麗文批評「喪事喜辦、不堪的談判結果」。對此，律師黃帝穎痛斥，那些人完全唱和中國外交部「堅決反對」的立場，台美關稅如照妖鏡逼出舔中內鬼現形，難道他們是因無法害台灣比照中國47%高關稅而氣急敗壞？

黃帝穎提到，國民黨立委王鴻薇怒嗆，台灣15%這個數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術，事實跟數字擺在眼前「喪事喜辦，簽約賣台」；國民黨主席鄭麗文嗆台美關稅降為15%不疊加是「不堪的談判結果」。



黃帝穎批評，國民黨主席及立委完全唱和「中國外交部」對台美關稅降為15%怒嗆「堅決反對」的立場，台美關稅如照妖鏡逼出舔中內鬼現形，台灣一天不比照中國47%高關稅，舔中內鬼不會罷手。



黃帝穎再斥，舔中政客謀求政治私利已凌駕產業競爭力與國家利益，美台關稅與日韓歐盟齊平且條件優於日韓，中國外交部及國民黨鄭麗文、王鴻薇怒罵台灣政府，是因無法害台比照中國47%高關稅而氣急敗壞？



黃帝穎指出，美國商業部宣布台灣關稅15%不疊加，等於打臉國民黨鄭麗文之流的中國人定調，台灣不是中國的47%；在條件上，台灣投資美國金額2500億元，低於日本的5500億、南韓3500+1500億，尤其台灣2500億元為企業自主投資，且未設期限，條件明顯優於日韓。他痛批，「舔中內鬼崩潰怒罵政府更惡意曲解關稅數據操作成台灣喪事。」

(圖片來源：新聞放鞭炮)

