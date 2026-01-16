台美關稅比照日韓降至15% 蕭美琴：感謝鄭麗君卓越統籌

即時中心／顏一軒報導

台美於美東時間15日完成總結會議，雙方簽署合作備忘錄（MOU），拍板美國將對台課徵15%關稅且不疊加，美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予台灣最優惠待遇。對此，副總統蕭美琴今（16）日表示，誠摯感謝行政院副院長鄭麗君的卓越統籌，以及經貿辦總談判代表楊珍妮所率領的團隊，謝謝你們憑著高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。





蕭美琴稍早在臉書（Facebook）發文指出，「這段日子，台灣在國際經貿的舞台上，再次展現不可取代的韌性與實力；台美經過密集的諮商，雙方在關稅談判達成對等關稅調降至15%且不疊加的共識，此外，針對232相關產業，獲得最惠國待遇，進一步促成雙方互為投資以及供應鏈關鍵夥伴」。

她強調，這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力，因此要誠摯感謝鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊，「謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益」。

最後，蕭美琴說，「台灣面積雖然不大，但我們靈活、創新，更是全球供應鏈中不可或缺的良善力量。謝謝第一線同仁的辛勞，我們會繼續穩健前行，讓台灣的競爭力在世界舞台上，持續綻放光芒」。







