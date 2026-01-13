台美關稅比照日韓15%？傳台積電需加碼再蓋5廠

台積電將承諾，再建設至少5座半導體廠。（圖／翻攝自台積電Youtube）





台美關稅有望在這個月敲定了嗎？外媒透露，稅率可能從20％降至15％，條件是台灣承諾超過3000億美元投資美國，台積電將在亞利桑那州建造12座工廠。對此，行政院表示，談判目標是爭取對等關稅調降且不疊加，雙方已有共識，正商議總結會議時間，若確認將對外說明。

談了又談，行政院副院長鄭麗君率團赴美，進行多次台美關稅實體磋商，傳出有新進展，稅率將從20％降至15％，與日韓輸美關稅一致。外媒更爆料，台灣不只承諾加碼投資3000億美元，還有一項條件就是它。

TSMC：「在很短的時間內，我們就打造出了驚人的成果。」

台積電在亞利桑那州，第一座、第二座晶圓廠已經完工，第三座晶圓廠開始動土，目標在2027-2028年實現量產。原計畫建設6座晶圓廠、2座先進封裝廠，以及一座研發中心，如今傳出，台積電將承諾，再建設至少5座半導體廠，工廠數量估計將達到12座，作為調降關稅的交換條件。

美國鳳凰城市長 Kate Gallego：「非常高興看到台積電在亞利桑那州擴張。就在上週，台積電購入了一塊新地，這將使其位於鳳凰城的工廠規模幾乎翻倍。」

台灣承諾投資美國逾3000億美元，加上台積電預計建造約12座工廠，換取15％關稅。相比之下，鄰國日本已投資5500億美元，韓國投資3500億美元，且企業計畫再投資6000億美元，才能換取15％關稅優惠。加上如果關稅定案，對出口產業來說，也可望是利大於弊。

亞太工商總會執行長邱達生：「某種程度上就是說，促進台美之間的科技跟產業合作，那也支撐供應鏈跟出口市場的布局，等於說跟需求市場進一步結合，可以確保未來訂單的穩定。」

行政院經貿辦公室未否認台積電大幅加碼赴美投資，並表示台美已就相關課題達成共識，正商議總結會議時程。不過這項協議似乎仍充滿變數，特別是川普推動的全球關稅政策是否合法，預估14號將由美國最高法院裁決，最終結果恐將牽動全球貿易政策走向。

