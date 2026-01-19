台美關稅涵義是「川普將建交台灣」？作家憶吳釗燮這句話大酸：千古難見奇功

台美關稅協議，台灣獲得15%不疊加關稅，更享有全球首個232條款最惠國待遇，總體經濟學家吳嘉隆日前直言，這可以解釋成美國總統川普在「台美正式建交前的暖身」，他很可能在任內爭取完成台美建交。不過作家漂浪島嶼對此直酸，時任外交部長吳釗燮也曾說，對美不尋求建立全面外交關係，避免台海情勢劇變，「現今竟然有專家看出關稅隱含建交的深意」。​

漂浪島嶼在臉書表示，關稅談判真是天大勝利，不只讚揚經濟成功，甚至歌頌到外交突破，現今連美國建交都爆漿出來。其實台美建交，一直是台灣深切希望，但是爭議在於是中華民國的「復交」，還是台灣的「建交」，二組字詞意義大不同。前者是國體未變，延續過去斷交歷史的復交，後者是從無到帶有新國意義的建交。

廣告 廣告

漂浪島嶼提到，國民黨支持「復交」，恢復中華民國與美國的邦交，民進黨傾向「建交」，以新的國家身份和美國建立邦交。但是「復交」、「建交」，都是否定一個中國，「建交」更有著台獨意涵，觸發中國宣稱不可逾越的三紅線，有著引發戰爭的危機。​

​漂浪島嶼指出，所以，美國始終以不改變台海現狀，和平解決台海問題，迴避台美「建交」、「復交」的問題。2020年，時任外交部長吳釗燮曾表示，目前對美不尋求建立全面外交關係，都是在避免台海情勢劇變。

​​漂浪島嶼酸，現今關稅談判，竟然有專家看出隱含建交的深意，原來美國在經濟照顧台灣之外，在外交上也給台灣驚喜。「所以台灣不該再妄自菲薄，應該接受美國的好意，完成川普任內美台建交的目的，不要讓關稅之王不高興。一旦建交完成，台美成為盟國，就無需畏懼中國的武力犯台，在美日台三國聯手下，全力出兵舉國血戰，必定擊潰中國，開創台灣獨立自由的未來。」

漂浪島嶼說，「一場和親送晶片的關稅談判，送出台積電，竟然回贈建交大禮，真是千古難見奇功，任何人再有些許猶豫拒絕支支吾吾，都是懼中賣台，一定要無所畏懼，全面迎合美國建交目的。」

更多風傳媒報導

