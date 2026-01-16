台美關稅真的降至15%！王定宇4點解讀：台灣獲得大利多

政治中心／陳慈鈴報導

臺美對等關稅談判結果出爐，王定宇4點解讀，直言「臺灣獲得大利多！」（圖／記者楊士誼攝影）

臺美對等關稅談判結果曝光！關稅確定降至15％且不疊加，並享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係等四大共識。消息立刻讓臺灣人民喜出望外，大讚此舉是歷史性突破。民進黨立委王定宇今（16）日更直言，「臺灣獲得大利多！」

王定宇解讀臺灣關稅談判達成的目標，首先是臺美關稅談判1月15日傳捷報！臺灣「對等關稅」正式調降至 15% 且不與 MFN 稅率疊加，待遇與日、韓、歐盟齊平。這將顯著提升臺灣工具機、手工具等傳統產業的出口競爭力。再來是「晶片業大利多」，成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。除了對美投資業者享有配額免稅，臺商赴美設廠所需的設備與原物料也獲關稅豁免，大幅降低布局不確定性。

王定宇接著提到，「擴大投資與 AI 戰略」，臺方提出「2,500 億美元自主投資 + 2,500 億美元企業授信」，深耕美方供應鏈並推動 AI 合作 。美方亦承諾雙向投資臺灣 AI、國防等五大信賴產業，鞏固戰略夥伴關係。最後則是「臺灣模式確立」，除半導體外，汽車零組件、木材也獲 232 最優待遇 。雙方已議定未來新增品項的持續諮商機制，完整協議文本將於法律檢視後送交國會審議。

臺美對等關稅談判，於美東時間1月15日告一段落。行政院說明，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）

