台美關稅確定為15％ 江啟臣：傳產從「加護病房」轉「普通病房」
台美關稅從去年4月展開談判，至今歷經9個月後，終於在台灣時間今天（16日）清晨敲定為15％，美方同時也承諾「232條款」施行後將給台灣最優惠待遇。對此，立法院副院長江啟臣表示，一直在討論的農產、水產、汽車產業「市場開放」尚未公布明確的訊息，有待進一步說明，也期盼行政院儘速到立法院正式向國人報告。
關稅15％僅能緩解壓力 升級轉型才能提高競爭力
江啟臣表示，今天公布的台美關稅至15%、不疊加等消息，只能緩解臺灣部分產業的經營壓力，尤其台中是台灣工具機、自行車、手工具、水五金及航太零組件的核心聚落，近半年來的20%疊加關稅已讓部分製造業面臨減班潮（無薪假）甚至關廠壓力。
而關稅現在降至15％、不疊加，雖讓廠商有機會與日、韓對手在美國市場公平競爭，但已失去的先機及市場訂單如何找回恐怕仍是未知的挑戰。政府未來如何大力輔導升級轉型，協助產業降低成本、提高競爭力、開拓多元市場才是產業能繼續走下去的關鍵。
美方「232條款」未定案 實際衝擊仍未知
另一關稅優惠是談判小組爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇；針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美雙方已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。這對台中的鋼鐵加工、鋁合金組件（如自行車車架、汽車零組件）至關重要，
因為豁免或優待 232 國安關稅，能為業者在國際競爭中省下稅負，確保台中作為全球高端金屬加工中心的地位。但由於美方尚未宣布232關稅，未來實際稅率的數額、造成的衝擊有多大，行政部門應該要密切掌握。
赴美投資恐帶動供應鏈移動 加劇台灣人才短缺
本項關稅談判協議另一重點在「赴美投資」，目前台美雙方規劃的5000億美元投資區分為兩類，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。
這筆鉅額投資雖以半導體（台積電）為首，但可能會帶動龐大的供應鏈移動，台中的精密機械設備、自動化系統廠商，有機會藉此跟隨大廠赴美設立「維修中心」或「組裝線」，從單純出口轉向「在地服務」。然而，這也意味著台灣必須將大量資本與產能移往美國，中部優秀的精密機械工程師可能被抽調至美國廠，加劇臺灣在地人才短缺問題；再者，廠商必須適應美國高昂的勞工與電力成本，這對臺灣的小型傳產將會是巨大的考驗。
僅是轉入「普通病房」 傳產升級仍漫長
總而言之，這項「以投資換稅率」的新賽局，對以製造業為核心的台中傳統產業來說，是從「加護病房」轉入「普通病房」，但距離產業復甦、全面升級轉型，仍有一段漫長的路要走。縱使爭取到與日本、韓國、歐盟同樣15％的關稅稅率不疊加，但現實是已經落後競爭對手近半年的時間，產業根本笑不出來，現在政府要做的是在確定稅額後與民間齊心協力付出雙倍的努力追回過去流失的訂單，如此方能讓臺灣產業真正地在這波關稅浪潮中重新站起。
此刻也是臺灣傳統製造業從「淘汰戰」進入「耐力戰」的開始，具體建議政府要積極協助產業技術轉型、服務轉型、策略轉型，導入AI自動化減少人力需求，在美國建立產業共同據點，降低中小企業單打獨鬥的成本，整合產業的能量，除製造、銷售還要創造其他的附加價值，打造不同的產業特色及產業競爭力，以求最短時間內帶領業者在國際競爭中突圍。
