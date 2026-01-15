台美關稅確定15%不疊加 政院：獲232最惠國待遇

行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院提供）

關稅確定！行政院副院長鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，率隊與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）領軍的美方團隊，於美東時間15日結束總結會議。行政院指出，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇目標。

台美經貿工作小組表示，台灣是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此台灣在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的4項目標。

廣告 廣告

首先，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。其次，台灣成為全球第一個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

工作小組指出，美方公布第一波232半導體關稅，僅先對伺服器、顯示卡及電腦零組件先進運算晶片等部分晶片課徵25%關稅，但依據美方所公布政策，未來可能持續對更多半導體產品加徵關稅，或調整半導體關稅稅率。且美方也承諾，台灣企業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備、零組件等，可豁免相關對等關稅及232關稅。

除半導體關稅優惠待遇外，工作小組指出，台灣也成功爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇，且針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美雙方也已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。

第三，美方認同並接受台灣以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

最後，台美產業長期互補，擴大投資將增進彼此共榮發展，美方希望打造本土AI供應鏈、成為世界AI中心，台灣則以「根留台灣、布局全球」為最重要的國家總體戰略，因此擴大布局美國，以台灣頂尖的製造能力，結合美國客戶的創新研發、人才及市場優勢，將讓彼此成為最重要的高科技戰略夥伴，共同鞏固全球高科技領導地位。

除擴大對美投資外，工作小組強調，台美雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。美國進出口銀行（Export-Import Bank）及美國國際開發金融公司（DFC）等美國金融機構，也將適時與台灣合作，支持美國私部門於台灣關鍵產業的投資融資。

至於台美間涉及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、環境保護、擴大採購等重要內容之台美貿易協議，工作小組指出，因雙方仍在進行法律檢視中，台灣將另擇期與美國貿易代表署進行文件簽署，待協議簽署後將詳細對外說明，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

黑戶寶寶長大了！ 她重回台灣探訪「咪咪」曝心願：想考台灣大學

今氣溫舒適！冷空氣週二報到「整週濕冷」 恐現8度低溫