台美關稅確定15%？柯文哲：別搞到最後變「美積電」 美國非民進黨藉口

民眾黨前主席柯文哲與宜蘭縣長參選人陳琬惠。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞]

針對「紐約時報」報導，台美貿易協議已接近完成，美國對台進口關稅將降至15%，台積電會增加對美投資設廠，至少將再建5座半導體廠。民眾黨前主席柯文哲今（15日）批評，降為15%，也是跟南韓、日本一樣，沒有更優惠，且更重要是到底拿什麼去換？不要台積電搞到最後變美積電，別什麼都拿美國搪塞，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。

柯文哲上午陪同黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟，並接受媒體聯訪，被問到傳出台美關稅最終降至15%，但台積電要增加對美投資，柯文哲直言，現在黨主席黃國昌剛好在美國訪問，其實這次黃率團訪美，大概就是為了軍購案、關稅議題。

柯文哲指出，針對軍購是這樣，事實上，2024年總統大選時，他是第一個提出台灣的國防經費要增加到GDP的3%，天下沒有白吃的午餐，安全防衛要花錢，而且很花錢，這我們都曉得也支持，但是這並不表示說錢可以亂花。到目前為止，已付錢、沒拿到東西的，至少超過6,000億，詳細的數字應該是接近7,000億，在這狀態下，付了一大堆錢但沒拿到東西，兩張A4紙，又要1.25兆，當然大家很難接受。

柯文哲強調，特別是總統賴清德自己去「華盛頓郵報」先宣佈說要買軍火，可是在國內他又不解釋，不要說來報告，甚至接受質詢都不願意，所以也不曉得在已付了這麼多錢，沒拿到東西，還要1.25兆，當然有一點很重要，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」，不要每次都什麼愛台灣、不是掛一個口號就可以為所欲為。

柯文哲也說，不要每次問什麼都拿美國來搪塞，所以乾脆民眾黨就跟美國政府表達說，那乾脆大家直接講清楚，到底情況是怎樣，所以軍購案這個是一個理由。

柯文哲提到，第二、關稅案是這樣，目前台灣比南韓、日本都多5%，就算降為15%，也是跟南韓跟日本一樣，沒有更優惠，且更重要的，到底是拿什麼去換？不管是台積電的問題，不要台積電搞到最後變美積電，因為台積電還是台灣的一個很重要的半導體產業鏈，如果整個產業鏈要搬，那台灣就被掏空。

柯文哲也質疑，只有台積電嗎？不是還要投資嗎？所以是這樣，今天主要的問題就是民進黨要做什麼事可以商量，但是要講清楚，他再講一遍，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，就這樣」。

