台美關稅確定15% 賴士葆嗆「賣祖產換川普開心」謝龍介酸：以為談很好嗎

藍委謝龍介稱最惠國關稅就是15%，酸道「以為談到很好嗎」。（本刊資料照）

台灣和美國的對等關稅歷經漫長談判終於有了結果，雙方在美國商務部正式簽署MOU，確認台灣輸美商品關稅最高15%且不疊加，還成為全球第一個享有半導體產品232條款最優惠國家。儘管消息一出台股立刻出現慶祝行情，但國民黨立委們似乎相當不滿，輪番開轟賴政府是拿祖產換川普開心。

台美關稅條件結果曝 藍營批掏空產業台美關稅談判拍板，確定對等關稅從20%降至15%且不疊加，還獲得美方232條款最惠國待遇；條件包括台灣企業必須對美投資2,500億美元，同時台灣政府要提供赴美投資企業2,500億美元的信用擔保。國民黨文傳會上午召開記者會指出，共計5,000億美元的條件，相當台幣16兆元，換來15%關稅，但交換條件是否會掏空台灣產業？多位國民黨立委也紛紛對媒體開轟，質疑政府答應的談判條件對產業不利。楊珍妮、鄭麗文、俞大㵢已與美國商務部針對台美關稅簽訂MOU。（翻攝自Taiwan in the US臉書）Modify賴士葆嗆賴清德賣祖產 謝龍介說沒解決問題綜合媒體報導，藍委賴士葆說，花5,000美元投資，換來降5%關稅，跟日本條件幾乎一樣，但日本的GDP是台灣的5倍，台灣還要奉送4成半導體供應產業鏈和高技術人才，另外還有加上1.25兆元項目不明的軍火，痛批賴清德是在「賣祖產」只為尋得美國總統川普開心。即將參選台南市長的藍委謝龍介也說，半導體產業外移幾乎掏空難道不嚴重嗎，並指關稅從20%降到15%，問題有解決嗎？有些毛利低的產業恐還是會面臨退場。謝龍介表示，最惠國最低就是15%，酸政府談到15%「以為談到很好嗎？」羅智強質疑核心技術外移 葛如鈞反問韓有送三星嗎國民黨團書記長羅智雖肯定談到15%，但他也質疑承諾投資的5,000億美元到底投資什麼？質疑產業核心關鍵技術是否也會外移？藍委葛如鈞則提到，台灣和日韓的條件相仿，但他強調，台灣經濟規模最小，卻付了比韓國多、跟日本一樣的天價「保護費」，日本有把皮卡丘、瑪利歐送給美國嗎？沒有。韓國有把三星、現代汽車的總部搬去美國嗎？沒有。但賴清德政府所謂的「台灣模式」，竟然是答應美國把半導體供應鏈、園區整組搬過去！這哪裡是「護國神山」？這根本是愚公移山，把山移走，連根拔起！批行政院用「台灣模式」包裝，結果40%半導體供應鏈要移去美國，酸政府保台戶國保在哪裡。

台美關稅談判拍板，確定對等關稅從20%降至15%且不疊加，還獲得美方232條款最惠國待遇；條件包括台灣企業必須對美投資2,500億美元，同時台灣政府要提供赴美投資企業2,500億美元的信用擔保。

國民黨文傳會上午召開記者會指出，共計5,000億美元的條件，相當台幣16兆元，換來15%關稅，但交換條件是否會掏空台灣產業？多位國民黨立委也紛紛對媒體開轟，質疑政府答應的談判條件對產業不利。

楊珍妮、鄭麗文、俞大㵢已與美國商務部針對台美關稅簽訂MOU。（翻攝自Taiwan in the US臉書）

賴士葆嗆賴清德賣祖產 謝龍介說沒解決問題

綜合媒體報導，藍委賴士葆說，花5,000美元投資，換來降5%關稅，跟日本條件幾乎一樣，但日本的GDP是台灣的5倍，台灣還要奉送4成半導體供應產業鏈和高技術人才，另外還有加上1.25兆元項目不明的軍火，痛批賴清德是在「賣祖產」只為尋得美國總統川普開心。

即將參選台南市長的藍委謝龍介也說，半導體產業外移幾乎掏空難道不嚴重嗎，並指關稅從20%降到15%，問題有解決嗎？有些毛利低的產業恐還是會面臨退場。謝龍介表示，最惠國最低就是15%，酸政府談到15%「以為談到很好嗎？」

羅智強質疑核心技術外移 葛如鈞反問韓有送三星嗎

國民黨團書記長羅智雖肯定談到15%，但他也質疑承諾投資的5,000億美元到底投資什麼？質疑產業核心關鍵技術是否也會外移？

藍委葛如鈞則提到，台灣和日韓的條件相仿，但他強調，台灣經濟規模最小，卻付了比韓國多、跟日本一樣的天價「保護費」，最慘的是「日本有把皮卡丘、瑪利歐送給美國嗎？沒有。韓國有把三星、現代汽車的總部搬去美國嗎？沒有。」他批賴清德政府所謂的「台灣模式」，竟然是答應美國把半導體供應鏈、園區整組搬過去，直指這哪是「護國神山」，根本是愚公移山，把山移走、連根拔起。

