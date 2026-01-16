台美關稅確定15%！陳以信轟談判「輸到脫褲」：賴清德守不住護國神山

談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，國民黨前立委陳以信批評，政府宣稱談判成果是全壘打，實際上卻是不贏反輸，更痛批總統賴清德守不住護國神山，根本是一場「輸到脫褲子」的買賣。

國民黨前立委陳以信。（資料照／中天新聞）

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，行政院與美國商務部公布協議內容，雙方達成台灣對等關稅由20%調降為15%，且不疊加原本最惠國待遇稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

綜合外媒報導，根據台美關稅協議，台灣企業承諾在美國投入高達5千億美元，用於半導體、能源與人工智慧領域的投資，其中至少2500億美元為直接支出，另有2500億美元以信用擔保形式，用於支撐供應鏈與產業聚落的發展。

美國商務部在聲明中指出，作為交換，台灣企業將投資2,500億美元，擴大在美國的半導體、能源和人工智慧產能；美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透露，這包括台積電已承諾在2025年投資的1,000億美元，未來還將追加投資。

對此，陳以信今日透過臉書發布影片發表看法。他提到從目前公布的內容來看，台灣承諾對美投資半導體產業約5000億美元，來換取對台關稅15%，若以台灣每年約2000億美元對美出口規模估算，關稅調降後，每年約可減少100億美元關稅支出，「用5000億換每年100億」，他直言「CP值不高，怎麼看也不划算」。

美國商務部長盧特尼克。（圖／路透）

陳以信指出，其他國家在談判時，大多以資金承諾作為交換，但台灣提出的籌碼，除了2500美元的台積電和半導體投資外，另外2500億美元涉及融資和信用支持機制。他擔心這樣的結構，將加速台灣半導體供應鏈的外移，動搖產業根基。

陳以信還引述美國商務部長盧特尼克於談判後的發言，對方稱台灣半導體供應鏈40%將移轉至美國，他怒轟賴政府根本守不住護國神山，「台灣還自己借錢幫美國把產業搬走，創造的是美國經濟奇蹟」。

陳以信質疑，既然是促成台灣廠商赴美投資，美方卻未提供相對融資支持，還要台灣廠商自己向政府借錢，等於是被賣了幫忙數錢，還要借錢給人家，「台灣自己借錢給廠商去美國投資，賺錢繳稅是給美國，賠錢是拿台灣納稅人的錢來賠」，他直言「台灣怎麼會這麼憨」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

陳以信直言，「對美國是穩賺不賠的生意，對台灣卻是一場輸到脫褲子的買賣」，尤其台灣對美方已釋出重大經貿和投資承諾，卻連美國總統川普（Donald Trump）的一句安全承諾都換不到，他質疑如果這種談判結果還能叫「全壘打」，「賴清德政府到底是台灣隊，還是美國隊？」

