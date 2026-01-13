台美關稅稅率何時公布？路透：本月底之前

美國川普政府據傳已和台灣達成關稅稅率協商。美聯社



美國《紐約時報》和《華爾街日報》週一（1/12）先後報導指出，美國和台灣已就貿易關稅完成協商，台灣銷美商品稅率將調降至15%。路透社引述知情人士證實，相關內容將在本月底之前正式對外宣布。

一名不具名知情人士今日（1/13）向路透社表示，美台關稅協商即將在1月底之前對外宣布。該人士說：「現在只剩下把所有最後細節敲定而已。」但該名人士拒絕提供進一步細節。

《紐時》週一報導指出，美台就關稅稅率達成協議，將從目前的20%稅率調降至15%，與日本和南韓目前所享稅率相同。報導說，根據美台達成的協議，台積電將加大在美投資項目，將在亞利桑那州再興建5座新晶圓廠。

《華爾街日報》（WSJ）則是報導透露，台灣同意在美投資3000億美元，作為調降關稅稅率條件，而這3000億美元包括台積電先前宣布的1650億美元投資計畫。

美國貿易代表辦公室尚未回應相關報導。

中央社報導，我行政院經貿談判辦公室今天表示，雙方對相關課題已有大致共識，目前正在商議舉行總結會議的時程，確認後將對外說明，會議後也會宣布協議的主要內容

