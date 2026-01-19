台美關稅等好久終出爐，政府四大談判目標算達標？

歷時9個多月的談判，台美雙方終於在今（16）日達成貿易協議，達成對等關稅降至15%且不疊加MFN（最惠國待遇）、半導體及其衍生品等232條款最優惠待遇、以台灣模式投資美國、台美高科技領域互相投資等目標。台灣追求的四大談判目標有達成？本文分析行政院說法。至於Tesla等美國製汽車關稅會降到零嗎？鄭麗君指出還要看未來數週的「這項協議」。

行政院長卓榮泰指出，這份談判結果取得不易，歷經9個多月，政府一方面與美方密集談判，另一方面也提出特別預算支持受衝擊產業，台灣面臨的對等關稅，從原先的32％，期間調降為暫時性的20％，現在更進一步獲得對美順差國中最優惠待遇、15%關稅不疊加，顯示美方將台灣視為重要戰略伙伴。

他強調，台美貿易協定後續將依法送交立法院審議，希望朝野能共同支持這項得來不易的談判結果。

與此同時，此次率領我方團隊與美方進行談判的行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮、台灣駐美大使俞大㵢也在華府召開記者會，向外界解釋此次台美貿易談判所取得的四大目標。

一、對等關稅降至15％，台灣與歐日韓站在同一起跑點

鄭麗君指出，這次談判第一個目標，是成功將對等關稅稅率降至15％，且不疊加MFN（最惠國待遇）。這個稅率是美國逆差國中的最優惠待遇。根據相關智庫估算，目前15％稅率對產業的整體影響，較一開始的32％大幅減少八成以上。另外，15％的稅率與美國主要盟國，包括歐盟、日本、韓國的稅率相同，這也讓台灣首次與他們站在同一個起跑點上。

以工具機為例，過去台灣輸美工具機的稅率約4％，而美國與韓國簽有FTA（自由貿易協定），稅率為零，美國跟日本也因為簽有貿易協定，稅率為2.6％，台灣產品站在較不利的競爭起跑點。但隨著台日韓三國的對等關稅都拉平至15％，代表台灣將與日、韓等主要產業競爭國站在同一個起跑點上，算是一個利多。

除了爭取對等關稅15％且不疊加MFN外，鄭麗君也說，這次台美間的貿易談判，台灣也向美國爭取超過1000項產品能豁免對等關稅，這部分將待數週後與美國貿易代表署（USTR）達成對等關稅協議後，再向社會說明相關成果。

二、半導體關稅獲最優惠待遇，降低產業不確定性

行政院指出，第二個達成的目標，是台灣取得半導體及其衍生品等232關稅最優惠待遇。鄭麗君表示，由於美方尚未公布最終稅率，因此雙方是在預設的情境下，就美方未來可能制訂的相關稅率進行磋商，台灣成為全球第一個獲得美方最惠待遇的國家，「不論最終稅率如何，都將給與台灣最優惠待遇，」可免除國內高科技產業的不確定性。

她說，近日美方已公布第一階段的半導體及其衍生品等232關稅，主要是針對輝達及超微兩款晶片輸中須課徵25％稅率，未來可能會擴大加徵關稅。目前台灣在這一部分取得的優惠，包括台灣享有赴美投資產能2.5倍配合的零關稅優惠，配額量優於他國；而在配額外的半導體及其衍伸品產品，也能享有15％的優惠稅率，若未來美國公布的232稅率低於15％，則適用較低稅率。

美方也承諾，赴美投資的企業，其設廠所需的原物料、設備、零組件等等，均可豁免對等關稅及232關稅，來降低台灣企業赴美投資營運的成本。

另外，除了半導體及其衍伸品外，台美也就其他232調查項目進行磋商，並取得相關優惠，包括美方給與台灣輸美汽車零組件、木材家具15％的稅率；航空零組件，也給與對等及232條款的「零關稅」優惠。鄭麗君說，由於美方232項目持續增加，台美在投資MOU（備忘錄）中也載明，雙方將針對這部分繼續談判協商，台灣將持續爭取優惠。

三、台灣模式投資美國，投資美國總額約2500億美元

第三個達成的目標是爭取到以「台灣模式」投資美國。鄭麗君指出，此次談判中，美國對於逆差較大的國家，或在232調查項目中占重要項目的國家，都期待有相關的投資承諾；政府同步邀集台灣高科技業者座談，得到的共識是「希望在根留台灣、布局全球的戰略目標下，企業與政府一起合作，擴大在美國的投資布局，讓台灣高科技產業持續擴大。」最後定出的「台灣模式」，獲得美方的正面回應。

所謂「台灣模式」內容，一是企業自主投資美國2500億美元來貼近客戶，數字是透過政府與企業多次訪談、調查後得出，2500億美元包括目前企業正在進行的對美投資計畫；二是政府以信用保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，支持企業擴大國際布局。

鄭麗君說，台灣過去對中小企業的信保相當有經驗，至今為止的整體理賠率約為1％；對高科技業者赴美投資提供的信保機制，也將在近日與金融界進一步討論。

她也強調，台灣模式最重要的部分是，期待透過台美政府對政府的直接合作，共同打造產業聚落，讓赴美投資布局的企業能降低成本與風險，包括向美方爭取，由美方提供土地、水電、基礎設施、便捷行政措施、友善法規與環境等等，也獲得美方正面回應，載明在投資MOU中。透過台灣模式，希望達成台灣產業持續壯大、美方打造本土供應鏈的雙贏目標。

鄭麗君說，以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，並非產業外移，而是台灣科技產業的延伸與擴展，特別是過去幾年，台灣半導體產業早已在國外擴大布局，而台灣半導體產業的總體產值也在持續成長，從2023年的新台幣4.3兆元，成長到2024年的5.3兆元，再到去年的6.5兆元，顯示隨著產業擴大國際布局，整體產值也在持續增長。另外，為了協助企業根留台灣、擴大在台投資，政府目前也在擴大推動投資台灣相關計畫。

台積電亞利桑那廠。張智傑攝

四、美方承諾將擴大投資台灣

第四個達成的目標，是促進台美高科技的雙向投資，讓未來彼此成為緊密的AI戰略伙伴。鄭麗君說，美方在投資MOU中，也承諾建立台美雙向投資機制，擴大投資台灣。

她指出，由於台灣是美國第六大貿易逆差國，且在半導體製造方面具有重要地位，牽涉到美國的國安思維，因此台美間除了必須針對對等關稅，也必須就半導體及其衍伸品同步進行談判，這兩項原因成為此次談判的最大挑戰。

回顧這9個多月的談判，台美的貿易談判可分為兩個階段。第一個階段始自美方去年4月公布各國對等關稅稅率，台灣為32％，同年7月雙方取得一定程度的共識，但由於美方針對半導體及其衍生品的232調查還在發展中，因此給與台灣暫定的20％對等關稅稅率，此後台美的貿易談判進入第二階段。第二階段，台美開始就供應鏈合作、232項目展開磋商，終於在2026年達成協議。

至於台美雙方達成貿易協議後，台灣開放市場的細節為何？未來美國製進口車如Tesla的關稅會調降嗎？鄭麗君說，這次美國對各國的談判，幾乎要求所有國家都要開放市場，台灣也面對美方這樣的期待，台灣則以糧食安全、國民健康這兩大原則與美方進行磋商，在談判底定後，將於數週和USTR簽署「台美對等貿易協議」，到時候會再向社會完整公布。