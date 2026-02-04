即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

台美關稅談判正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇，貿易署副署長胡啟娟今（4）日受訪時便針對一些細節做出說明。

針對外界關切台美汽車關稅及農產品關稅是否出現新進展，胡啟娟今日受訪表示，相關議題這段時間總統與行政院都已有對外說明，目前仍依既定節奏推進中。她指出，政府希望在「對等關稅協定」（ART）能夠儘快完成簽署後，再就後續規劃與相關資訊，適時向外界報告。

廣告 廣告

至於未來是否可能採取「非全面開放」、而是有條件、有標準的方式處理關稅與市場開放問題，對此胡啟娟則說明，目前整體仍處於最後程序階段，相關細節仍須與美方持續討論與協商。她強調，談判內容涉及層面廣泛，將由負責的談判團隊在適當時機統一對外公布，現階段不便多做說明。





原文出處：快新聞／台美關稅細節事項！胡啟娟：簽署後由談判團隊公布

更多民視新聞報導

毛嘉慶退出民眾黨議員初選 四叉貓酸：20萬元報名費別還他

台東曳引車翻覆衝進民宅 駕駛「因這1事」遭拋飛當場死亡

李貞秀喊「只有中華人民共和國籍」爭議續燒！侯友宜：一切按法治來做

