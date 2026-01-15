台美關稅終於拍板！降至15%不疊加 加碼對美投資信保5千億美元

財經中心／林昀萱報導

台灣與美國最終關稅拍板！（圖／翻攝自Donald J. Trump粉專）

美國總統川普二次就任後，力推關稅政策，針對各個國家與美國之間的產業競爭，推動不同級別的關稅稅率，每個決定都影響著全世界。歷經了一年多的交涉與波折，台美雙方達成台灣關稅調降為15%並不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。台灣半導體及科技產業則將對美國進行至少2500億美元自主投資，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證。

台美關稅終於拍板！行政院台美經貿工作小組15日證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團，於14日晚間赴美進行第六輪實體磋商，最終結果出爐。美國商務部15日宣布，台灣輸美商品關稅自從前的20%降為15%，和去年達成協議的日本及韓國相同。

廣告 廣告

聲明中指出，台灣半導體和科技產業也承諾至少投資美國2500億美元，並擴大半導體、能源及人工智慧（AI）的生產營運。另外，台灣政府同意至少提供2500億美元的信用保證，促進台灣企業的投資，總計5000億美元（約台幣16兆元）。

更多三立新聞網報導

媽媽躲起來騙她⋯9歲女童撕心裂肺追喊 找嘸人「崩潰暈倒喪命」

獨家／婚變頻傳 A-Lin與球星老公黃甘霖現在的關係？消息人士這麼說

國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了

怕了川普？加拿大總理急訪中國修復關係 竟拿「台灣行程」當祭品

