台美關稅結果出爐「對等關稅15%不疊加」！鄭麗君早上九點於駐美代表處召開記者會、全程直播

台美關稅談判在美東時間15日總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加、台積電赴美投資2500億元低於日韓等關鍵結果。行政院副院長鄭麗君在今（16）日早上9點將於駐美代表處舉行記者會，全程直播。

台美關稅結束總結會議，確定有四項關鍵結果，包含關稅和日韓一樣15%不疊加、台灣赴美投資2500億元低於日韓、台灣政府另提供2500億美元融資信用保證、台商赴美設備與原物料皆免稅。

廣告 廣告

行政院稍早表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢將在美東時間1月15日晚間8點，也就是台灣時間1月16日早上9點於駐美代表處1樓新聞簡報室舉行記者會，屆時將開啟直播。

（圖片來源：行政院、駐美代表處）

更多放言報導

台美關稅結果出爐！四點關鍵一次看：對等關稅15%不疊加、台灣赴美投資2500億低於日韓！

台美關稅定案了！台承諾對美投資2500億元...對等關稅降至15%不疊加、獲232最惠國待遇