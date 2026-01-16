台美關稅結果出爐 經長龔明鑫：產業界反映比想像中更好

【記者許麗珍／台北報導】台美關稅談判結果出爐，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，經濟部長龔明鑫今（16日）表示產業界紛紛反映談判結果比想像中更好，看起來科技產業能豁免零關稅，有更好條件來經營美國市場。

行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

龔明鑫今受訪回應說明「台美關稅談判總結 」。龔明鑫表示，產業界的心聲都是「談得不錯、比想像中好」 他的心情像是撥雲見日、有破繭而出的感覺。

龔明鑫表示，今晨4點他起床時，就看到談判結果的消息，隨後收到工具機協會理事長發來的簡訊，提到政府談得不錯；龔明鑫表示今天股市反應也很大，可看出投資人、企業界都對此還算肯定。

龔明鑫表示，這次談判過程，他最關心的是中小企業傳統產業面臨困局如何協助，過去對台灣來說，跟美國沒有類似FTA協定，關稅上與日韓相比，台灣處於弱勢，美韓之間還有FTA，這次談定後可以說是大家齊平了。

針對232條款部分，龔明鑫指出，ICT產業對台灣非常重要，產業界原先心情比較浮動，如今談定了，心情也平復下來，產業界說談判結果比想像中更好，看起來科技產業能豁免零關稅，有更好條件來經營美國市場。

