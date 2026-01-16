台美關稅結果出爐 蔡英文致謝談判團隊：守住台灣立場、被世界看見

台美關稅談判結果出爐，前總統蔡英文在臉書發文表示，看到談判結果「心裡其實很有感觸，也充滿著感謝」，她也特別感謝這段時間為台灣付出心力的談判團隊與行政體系，「謝謝你們承擔了壓力，也守住了台灣的立場」，讓台灣能在高度不確定的國際環境中「持續被國際信任、被世界看見」。

蔡英文提到，自己過去也曾參與對外談判，代表台灣與各國代表一輪又一輪溝通、協商，「那是一條漫長的路」，需要耐心，也需要在原則與現實之間做出最困難的判斷。她說，她很清楚「每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任」。

蔡英文表示，台美關稅談判的結果不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻；對於可能受到影響的產業與勞工，她說，相信政府會持續傾聽並提供必要支持，讓轉型的成本不落在最弱勢的人身上。

蔡英文強調，談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定一個國家能不能走得長、走得穩；她表示，台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，同時也呼籲朝野各政黨支持這份協議。





