台美關稅結果出爐 蔣萬安：盼政府守住護國神山 根留台灣

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 ／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

台美完成關稅談判，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。對於美國商務部長盧特尼克表示，在美國總統川普任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。台北市長蔣萬安今（16日）被問及怎麼看台美關稅結果，他說，許多人民都希望政府能夠守住護國神山，根留台灣。

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，主責談判的行政院副院長鄭麗君上午在駐美代表處開記者會說明談判結果，我國取得關稅降為15%且不疊加、半導體及衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等，鄭麗君說，「台灣模式」與日韓模式不同，希望台灣產業持續壯大的同時，能以該模式支持台灣產業、擴大國際佈局，並藉此支持美國打造本土產業的供應鏈，達到互利雙贏的戰略目標，並指台灣是全球第一個就美國未來可能課徵相關的232條款，取得相對完整及最優惠待遇，顯示美國看待台灣是一個重要半導體的戰略夥伴。

廣告 廣告

蔣萬安上午出席松山區「與里長有約」，會前接受媒體堵訪，被問到怎麼看台美關稅談判結果出爐，美國商務部表達目標是將台灣半導體供應鏈產能40%轉移至美國，不少人擔憂掏空台灣？蔣萬安指出，這段期間，台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響。

蔣萬安強調，許多台灣人民也都希望政府能夠守住護國神山，根留台灣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅定調！在野高喊嚴審 綠黨團回應：國家利益優先

台美關稅》在野批評聲中定調成果 吳思瑤反問：為何不能替台灣說聲恭喜？