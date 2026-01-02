台美關稅結果近了？龔明鑫：要再稍微等一下
[NOWnews今日新聞] 2025年已經過完，台美關稅談判結果至今尚未出爐，經濟部長龔明鑫今（2）日表示，現在大致已經有共識，但就是等最終的總結會議，他猜測，美國應該想要一併公布，因此談判結果還要再稍微等一下。
龔明鑫今日主持經濟部第1520次業務會報，會前受訪時表示，他現在看到新聞媒體稱美國非常積極地與其他國家陸續達成關稅協議，因此，他認為，美國應該是要一併公布，台灣要再稍微等一下。
談及今年經濟展望，龔明鑫指出，主計總處預估今年經濟成長率3.54%，他認為，應該有機會比這樣的數字更好，由於目前台灣經濟成長主要仍是AI發展，看來趨勢還是非常強勁，國際間對於半導體的需求或AI伺服器也仍然很強勁，甚至輝達執行長黃仁勳可能還要再訪台灣鞏固其產能需求，因此趨勢還是很明顯。
不過，雖科技業表現亮眼，他直言，傳統產業仍有挑戰，基於此，政府也提出因應的特別預算與特別條例，現申請已大概有2600多件，他說，如果有需要的企業，也能播打經濟部服務專線來申請協助，希望今年除了電子業好之外，傳統產業也能透過經濟部協助獲得扶持、改善體質。
另一方面，有媒體問到近期緯創、仁寶等電子大廠積極赴美、墨進行設廠投資，是否會導致產業人才有外移風險？對此，龔明鑫強調，立足台灣、布局全球本來就是發展原則，因此本就有這樣的預料。
他提到，這些大廠終端在海外做部分組裝，以台灣而言，土地和人力也沒有那麼多，而台灣產業目前最好、最核心的技術，甚至於先進技術都還留在台灣，除此之外，2025年整體來看一年投資300億美元，事實是比2024年的金額規模少，而2025年國內投資實質成長（扣除物價）也約成長10%，所以國內投資仍舊非常熱絡，不因海外投資而產生所謂的排擠現象。
至於今年大廠海外投資，龔明鑫提到，以主計總處預估，投資還是會增加。
