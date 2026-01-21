台美關稅結果「助取得國際地位」！賴清德籲：不分黨派共推國家發展

即時中心／黃于庭報導

台美關稅談判正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇，我國也將以「台灣模式」與美方合作，2,500億美元由台灣企業直接自主投資，另由政府銀行融資信保支持2,500億美元。對此，總統兼民進黨主席賴清德今（21）日表示，此次結果有助台灣產業在國際布局上取得有利地位，更喊話中央地方、朝野黨派團結，共同推動台灣發展。

民進黨今日召開中執會，發言人吳崢會後轉述賴清德致詞。賴清德表示，在行政院副院長鄭麗君及談判代表團，歷經9個月的努力下，已經在上週五（16）順利完成與美國的關稅談判，並正式簽署台美投資合作備忘錄。

賴清德說，此次結果，讓台灣對等關稅調降至百分之15且不疊加，條件跟日韓、歐盟相同；同時，我們是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇的國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作。

對此，賴清德感謝鄭麗君率領行政院談判團隊，在這段期間的辛苦努力，為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果。他也強調，「台灣模式」合作方式中，承諾對美投資的2,500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為。

至於政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2500億美元，賴清德說明，為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金。另外，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，也不一定需要政府的信用保證，就可以取得正常融資，因此，絕不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度。

針對此次談判成果，賴清德認為，不僅有助台灣產業在國際布局上取得有利的地位，美方也表達願促進投資我國的5大信賴產業，更進一步深化台美互利共榮的夥伴關係。

最後，賴清德期盼，不分中央地方、朝野黨派，團結攜手，共同推動台灣經濟與國家整體發展，也要請全體黨公職持續傳遞正確資訊，用化繁為簡的方式，向社會大眾說明，讓國人安心、放心，讓台灣繼續進步發展。

