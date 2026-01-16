台美關稅落定！台東鬼頭刀拚外銷 漁民憂競爭加劇

台東縣成功鎮鬼頭刀以外銷為主。（示意圖／本報資料照）

台美關稅談判於美東時間15日完成，雙方達成多項共識，包括台灣對美出口貨品關稅統一降至15％。新關稅架構也引發地方產業關注，台東縣成功鎮主要魚種「鬼頭刀」約7成銷往歐美市場，漁民憂心關稅變動恐影響魚價與銷售表現。

台東成功鎮是國內鬼頭刀主要產地之一，產量以外銷為主，其中美國為最主要市場，每年約有6至7成銷往歐美。過去輸美為零關稅，如今改為15％，地方擔心出口成本上升，影響魚價與銷售競爭力。

成功鎮新港區漁會總幹事陳俊銘表示，鬼頭刀主要銷往美國市場，關稅調整後，漁民最在意的是價格能否維持穩定，不希望額外成本被往下游轉嫁。

陳俊銘強調，漁民出海捕魚本就仰賴天候與漁況，「大家都希望把最好的漁獲銷出去，用穩定的價格，讓台灣的高品質漁產能在國際市場與競爭國家一較高下」目前仍需觀察後續市場反應，盼降低對漁民的衝擊。

